طرق التعامل مع اكتئاب الشتاء وكيفية التغلب عليه

هل تعاني من أعراض اكتئاب الشتاء ولا تستطيع السيطرة على مزاجك أو فترات نومك أو التحكم في شهيتك؟ إليك أهم الاعراض وطرق العلاج الفعالة.

يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات في المزاج ونوبات اكتئاب كل شتاء تقريباً إلى أن يعودوا لطبيعتهم مرة أخري بحلول فصل الصيف. وعلى الصعيد الأخر، قد يعاني البعض من اكتئاب الصيف والشعور بالارتياح والطمأنينة مع حلول فصل الشتاء. هل هذا معقول؟

نعم، حيث أوضحت الدراسات أن الاكتئاب الموسمي يفوق بكثير الاكتئاب غير الموسمي. لا داعي للقلق إذا كان لديك نمط موسمي واضح من اكتئاب الشتاء مع الرجوع لحالتك المزاجية الطبيعية في فصل الصيف – فهذا هو محور حديثنا اليوم حول معرفة ماهية اكتئاب الشتاء وأعراضه وكيف نفرق بينه وبين الاكتئاب الحقيقي وهل هو شائع لدي النساء والرجال على حد سواء أم هناك طبيعة خاصة لهذا النوع من الاكتئاب الموسمي.

ما هو اكتئاب الشتاء؟

الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) أو كما يطلق عليه البعض اكتئاب الشتاء هو متلازمة سوء الحالة المزاجية بشكل موسمي، وكما يصفه بعض الخبراء بأنه اضطراب القلق الاجتماعي الناتج عن تغييرات في المزاج والطاقة والنوم والوزن والشهية خاصة خلال فصل الشتاء. وعادة ما تبدأ هذه التغييرات في الظهور بداية من فصل الخريف في سبتمبر وتصل لأسوأ حالتها في كانون الاول/ ديسمبر ويمكن أن تصل لشهر شباط /فبراير لدي بعض الأفراد.

أعراض وعلامات اكتئاب الشتاء

– الخمول

– التعب المستمر أو ضعف الطاقة الحيوية

– فرط النوم المتكرر أو قلة النوم بشكل غير مريح

– انخفاض أو زيادة الشهية وبالتالي التأثير على وزن الانسان

– الحزن غير المبرر

– انخفاض الاهتمام بالأنشطة والاستمتاع بها

– انخفاض الثقة بالنفس

كيف تفرق بين اكتئاب الشتاء والاكتئاب الحقيقي؟

للأسف، أعراض اكتئاب الشتاء والاكتئاب الحقيقي متشابهة للغاية وقد تكون متطابقة. فالشخص الذي يعاني من الاكتئاب بصفة عامة لديه أعراض شائعة مثل: المزاج المتغير، زيادة الوزن، زيادة الشهية، الاشتياق الدائم للكربوهيدرات، النوم المفرط، فقدان الاهتمام بالأشياء، وأحياناً اليأس وقد يصل الأمر إلى الانتحار. ولكن يمكن التفرقة بين الاكتئاب الموسمي والاكتئاب الحقيقي من خلال مراقبة الاعراض لمدة عامين على الأقل وتوضيح ما إذا كانت تلك الاعراض مستمرة خلال فترة زمنية من العام أم تتشكل في الأوقات غير الموسمية أيضاً، ومن هنا يصبح من السهل معرفة نوع الاكتئاب الذي يصيب الانسان.

هل اكتئاب الشتاء شائع عند النساء فقط؟

من الواضح أن اكتئاب الشتاء أكثر شيوعاً عند النساء منه عند الرجال، حيث تظهر بعض المؤشرات أن الاكتئاب العاطفي الموسمي أكثر شيوعاً من ٢ إلى ٤ مرات لدي النساء أكثر من الرجال. ولكن ليس هناك سبب علمي لذلك، إلا أنه من المنطق أن النساء أكثر عرضه للاكتئاب الموسمي نظراً للتغيرات المزاجية قبل فترة الحيض أو تغير الهرمونات بصورة كبيرة.

متي يبدأ ظهور اكتئاب الشتاء؟

عادة ما يبدأ اكتئاب الشتاء أو الاكتئاب الموسمي بصفة عامة في سن الرشد ويستمر حتى سن البلوغ وقد يدوم إلى ما بعد ذلك بكثير. حيث قامت دراسات عديدة للبحث عن بداية ظهور مشاكل اكتئاب الشتاء وقد أوضح البعض أنه بدأ في سن الطفولة أو المراهقة، في حين ظهر في الثلاثينات أو الأربعينات أو بعد ذلك عند البعض الاخر.

طرق الوقاية من اكتئاب الشتاء عديدة، من أبرزها:

التعرض لضوء الشمس قدر الإمكان، مع تحفيز النفس على الخروج ورؤية الأصدقاء والأحباء فهذا يعزز من الثقة في النفس ويعطي نظرة إيجابية للحياة.

ممارسة الرياضة بانتظام، حيث أن الاهتمام بالنفس أقوي سلاح للخروج من أي نوع من أنواع الاكتئاب. كما أن التمارين الرياضية تعد طريقة فعالة لمحاربة الاكتئاب الموسمي.

تناول وجبات غذائية صحية دون الافراط في تناول الوجبات السريعة التي تعد سبب رئيسي في زيادة الوزن وفقد الشغف في الاهتمام بالجسم وصحته.

الابتعاد عن العوامل التي قد تزيد من التوتر والقلق في جميع شهور السنة بوجه عام، حيث أن الاجهاد والتوتر يؤدي إلى تفاقم الاكتئاب.

أطعمة تساعدك على التغلب على اكتئاب الشتاء

-البروتينات الخالية من الدهون مثل سمك السالمون.

-الموز الذي يساعد على تحسين النوم وتقليل القلق.

-التوت البري فهو يساعد على الانفعالات العاطفية داخل الدماغ.

-الحبوب والخضروات الورقية.

-الشوكولاتة الداكنة التي تساعد على تحسين المزاج.

-فيتامين د المتواجد في الحليب وصفار البيض.

-فيتامين ب 12 المتواجد في منتجات الألبان والأجبان والبيض وسمك السالمون.

-أوميجا 3 المتواجد في الجوز وبذور الكتان وسمك السالمون.

مهما كانت حالتك الصحية أو النفسية، سواء كنت تعاني من اكتئاب شتاء أو اكتئاب موسمي أو قلق أو توتر، فالأمر يستحق أن تخوض تجربة العلاج النفسي والحصول على استشارة سليمة من اخصائي نفسي ليساعدك على التعرف على أسباب تلك المشاكل وبالتالي طريقة التغلب عليها بسهولة.