مليون مستخدم لفيسبوك حمّلوا تطبيقات مصممة لسرقة كلمات المرور

نبّهت شركة ميتا المالكة لفيسبوك إلى أن مليوناً من مستخدمي فيسبوك بادروا إلى تنزيل أو استخدام تطبيقات هاتفية “بريئة ظاهرياً”، لكنها مصممة لسرقة كلمات مرور حساباتهم على الشبكة الاجتماعية.

مدير فرق الأمن السيبراني في ميتا، ديفيد أغرانوفيتش، أوضح خلال مؤتمر صحافي، أن فيسبوك ستخطر “مليون شخص بأنهم قد يكونون تعرضوا لهذه التطبيقات، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة أن حساباتهم اختُرقت”.

ميتا المالكة لشبكتي فيسبوك وإنستغرام، رصدت منذ بداية هذه السنة، أكثر من 400 تطبيق ضار متاح على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل “آي أو إس” من “آبل” و”أندرويد” من “غوغل”.

وأوضحت ميتا في بيان أن “هذه التطبيقات كانت موجودة على متجري غوغل وآبل للتطبيقات على أنها أدوات لتحرير الصور وألعاب وشبكات افتراضية خاصة (VPN) وخدمات أخرى”.

بمجرد تنزيلها وتثبيتها على الهاتف، تطلب هذه التطبيقات من المستخدمين إدخال البيانات التعريفية لحساباتهم على فيسبوك من أجل استخدام ميزات معينة.

ديفيد أغرانوفيتش بيّن أن هذه التطبيقات “تحاول حضّ المستخدمين على الافصاح عن معلوماتهم السرية، بهدف تمكين المتسللين من دخول حساباتهم”.

ورجّح أن يكون هدف مبتكري هذه التطبيقات سرقة كلمات مرور أخرى، وليس فقط تلك المتعلقة بملفات تعريف “فيسبوك”.

ميتا أعلنت أنها أطلعت آبل وغوغل على النتائج التي توصلت إليها.

من جهتها، أفادت غوغل بأنها حذفت من متجرها معظم التطبيقات التي أبلغتها عنها “ميتا”.

متحدث باسم غوغل لفت إلى أن “اياً من التطبيقات التي حددها التقرير لم يعد متاحاً في الوقت الراهن على متجر غوغل بلاي”.

أما آبل فأكدت وكالة أن 45 فحسب من التطبيقات الـ 400 تعمل بنظام “آي أو إس” وأنها حُذفت من المتجر.

ويتعلق أكثر من 40 في المئة من التطبيقات التي كشفت عنها “ميتا” بتحرير الصور، في حين يقتصر بعضها الآخر على مهام بسيطة كتحويل الهاتف مصباحاً يدوياً مثلاً.

مدير فرق الأمن السيبراني في “ميتا”، نصح المستخدمين بتوخي الحذر من التطبيقات التي تطلب بيانات التعريف من دون سبب وجيه، أو تقدم وعوداً “أجمل من أن تُصدَق”.