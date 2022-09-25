12 علامة مثبتة علميًا أنك وقعت بالحب

ربما تكون قد واجهت بعض العلامات التي تدل على أنك وقعت في الحب، أحلام اليقظة، تخيل المستقبل مع الشريك، أفكار جميلة، هي ليست سوى عدد قليل من العلامات التي تدل على أنك في حالة حب.

حدد العلماء بالضبط ما يعنيه “الوقوع في الحب”، ووجد الباحثون أن دماغ الشخص أثناء الحب يبدو مختلفا تماما عن الشخص الذي يعاني من مجرد شهوة، كما أنه يختلف أيضا عن دماغ شخص ما في علاقة ملتزمة طويلة الأمد.

وكشفت الدراسات التي أجرتها هيلين فيشر، عالمة الأنثروبولوجيا بجامعة روتجرز وأحد الخبراء البارزين في الأساس البيولوجي للحب، أن مرحلة “الحب” في الدماغ هي فترة زمنية فريدة ومحددة جيدا.

وقدمت الدكتورة ياسمين س. علي، وهي كاتبة طبيبة، مجموعة من العلامات التي تدل على أن الشخص قد وقع بالحب بحسب العلم:

الشعور بأن الشريك فريد من نوعه

عندما تكون في حالة حب تبدأ في التفكير في أن الحبيب فريد من نوعه، ويقترن الاعتقاد بعدم القدرة على الشعور بالعاطفة الرومانسية لأي شخص آخر، وفقا لمقال نُشر عام 2017 في مجلة أرشيفات السلوك الجنسي، ينتج هذا الزواج الأحادي عن مستويات مرتفعة من الدوبامين المركزي، وهي مادة كيميائية تشارك في الانتباه والتركيز في العقل.

أحلام اليقظة

يميل الأشخاص الذين يقعون في الحب حقا إلى التركيز على الصفات الإيجابية لأحبائهم، بينما يتجاهلون سماته السلبية، وفقا لمجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي، عادة ما تكون العلاقات أكثر نجاحا عندما يكون الشركاء مثاليين.

ويركز أولئك الذين يقعون في الحب أيضا على الأحداث والأشياء التافهة التي تذكرهم بأحبائهم، في أحلام اليقظة حول هذه اللحظات الصغيرة الثمينة والتذكارات.

ووفقا لبحث نُشر في عام 2013 في مجلة Motivation and Emotion ، فإن الوقوع في الحب يمنع الناس من التركيز على المعلومات الأخرى، ويُعتقد أيضا أن هذا الاهتمام المركّز ناتج عن مستويات مرتفعة من الدوبامين المركزي، بالإضافة إلى ارتفاع في النورإبينفرين المركزي ، وهي مادة كيميائية مرتبطة بزيادة الذاكرة في وجود محفزات جديدة.

عدم الاستقرار العاطفي

يؤدي الوقوع في الحب إلى عدم الاستقرار العاطفي والفيزيولوجوي، ويتأرجح الشخص بين النشوة وزيادة الطاقة والأرق وفقدان الشهية والارتجاف وسرعة ضربات القلب والتنفس المتسارع، وكذلك القلق والذعر ومشاعر اليأس عندما تعاني علاقتكما حتى أصغر انتكاسة.

وعند التطرف تتوازى هذه التقلبات المزاجية مع سلوك مدمني المخدرات، وفقا لمقال نُشر عام 2017 في مجلة الفلسفة والطب النفسي وعلم النفس. وبالفعل، عندما يتم عرض صور لأحبائهم، فإنها تحفز نفس مناطق الدماغ التي تنشط عندما يتلقى مدمن المخدرات “ضربة”. وفقًا لفيشر فإن الوقوع في الحب هو شكل من أشكال الإدمان، وعندما يتم أخذ هذا بعيدا عن شخص ما، فيمكنه تجربة “الانسحاب والانتكاس”.

زيادة الجاذبية

وفقا لبحث فيشر، فإن التعرض لنوع من المحن مع شخص آخر يميل إلى تكثيف الانجذاب الرومانسي، قد يكون الدوبامين المركزي مسؤولا عن هذا التفاعل أيضا، لأن الأبحاث تظهر أنه عندما تتأخر المكافأة، تصبح الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين في منطقة منتصف الدماغ أكثر إنتاجية.

التفكير الداخلي

أفاد الأشخاص الذين يقعون في الحب أنهم يقضون في المتوسط ​، أكثر من 85 في المائة من ساعات استيقاظهم في التأمل في “موضوع الحب” ، وفقا لفيشر، وقد ينتج التفكير المتطفّل، كما يُطلق على هذا الشكل من السلوك الوسواسي، عن انخفاض مستويات السيروتونين المركزي في الدماغ، وهي حالة ارتبطت بالسلوك الوسواسي سابقا.

ووفقا لدراسة عام 2012 نُشرت في مجلة علم النفس الفسيولوجي، الرجال الذين يقعون في حالة حب لديهم مستويات سيروتونين أقل من الرجال الذين ليسوا كذلك، في حين أن العكس ينطبق على النساء، وجد أن الرجال والنساء الذين وقعوا في الحب يفكرون في أحبائهم لمدة 65 في المائة من الوقت الذي كانوا فيه مستيقظين.

الاعتماد العاطفي

يظهر الأشخاص في الحب بانتظام علامات الاعتماد العاطفي على علاقتهم، بما في ذلك التملك والغيرة والخوف من الرفض وقلق الانفصال، على سبيل المثال، نظرت فيشر وزملاؤها في أدمغة الأفراد الذين يشاهدون صورا لأحبائهم مرفوضين، أو شخصا ما زالوا يحبونه بعد أن رفضه هذا الشخص.

وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) تنشيطا في العديد من مناطق الدماغ، بما في ذلك مناطق الدماغ الأمامي مثل التلفيف الحزامي التي ثبت أنها تلعب دورا في الرغبة الشديدة في تعاطي الكوكايين، وكتب الباحثون في عام 2010 في مجلة علم وظائف الأعصاب “قد يساعد تنشيط المناطق المتورطة في إدمان الكوكايين في تفسير السلوكيات الوسواسية المرتبطة بالرفض في الحب”.

التخطيط للمستقبل

التوق إلى الاتحاد العاطفي مع الحبيب، والبحث عن طرق للاقتراب والحلم اليومي بشأن المستقبل معا هي أيضا علامات على وجود شخص ما في حالة حب.

وفقا لمقال نشرته جامعة هارفارد، عندما تبدأ مستويات السيروتونين في العودة إلى المستويات الطبيعية، يزداد هرمون الأوكسيتوسين في الجسم ويرتبط هذا الناقل العصبي بخلق علاقات أكثر جدية.

تقول لوسي براون، عالمة الأعصاب في كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك:” إن هذا الدافع للتواجد مع شخص آخر يشبه إلى حد ما سعينا نحو الماء والأشياء الأخرى التي نحتاجها للبقاء على قيد الحياة”.

وأضافت براون:”تظهر دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفية أن الأنظمة العصبية البدائية الكامنة وراء الدافع، والتعرف على المكافآت، والنشوة تنشط في كل شخص تقريبا عندما ينظرون إلى وجه أحبائهم ويفكرون في أفكار محبة. وهذا يضع الحب الرومانسي في صحبة أنظمة البقاء مثل تلك التي تصنع نحن جائعون أو عطاشى”.

“أفكر في الحب الرومانسي كجزء من إستراتيجية الإنجاب البشري. إنه يساعدنا على تكوين روابط زوجية ، تساعدنا على البقاء. لقد بُنينا لتجربة سحر الحب ولندفع نحو الآخر”.

مشاعر التعاطف

يشعر الأشخاص الذين يقعون في الحب بشكل عام بإحساس قوي بالتعاطف تجاه أحبائهم، ويشعرون بألم الشخص الآخر على أنه شعورهم وأنهم على استعداد للتضحية بأي شيء من أجل الشخص الآخر، في دراسة فيشر اكتشف العلماء أنماطا مهمة في نشاط الدماغ للأشخاص الذين كانوا في حالة حب، كانت الخلايا العصبية المرآتية الخاصة بهم والتي ترتبط بمشاعر التعاطف، أكثر نشاطا في الأشخاص الذين كانوا في علاقة حب طويلة الأمد.

محاذاة المصالح

يمكن أن يؤدي الوقوع في الحب إلى قيام شخص ما بإعادة ترتيب أولوياته اليومية لتتماشى مع أولويات أحبائه، في حين أن بعض الناس قد يحاولون أن يكونوا أكثر شبها بأحبائهم، وجدت دراسة أخرى لفيشر، أن الناس ينجذبون إلى أضدادهم، على الأقل أضدادهم “الكيميائية الدماغية”.

ووجد بحثها أن الأشخاص الذين يطلق عليهم شخصيات مسيطرة على هرمون التستوستيرون (تحليلي للغاية، وتنافسي، ومحتوا عاطفيا) غالبا ما ينجذبون إلى زملاء لهم شخصيات مرتبطة بمستويات عالية من هرمون الاستروجين والأوكسيتوسين، وهؤلاء الأفراد يميلون إلى أن يكونوا “متعاطفين ومغذيين، الثقة والإيجابية الاجتماعية، والاستبطان، والبحث عن المعنى والهوية”.

المشاعر الإيجابية

غالبا ما يشعر أولئك الذين يقعون في حب عميق بالرغبة الجنسية لأحبائهم، ولكن هناك خيوط عاطفية قوية مرتبطة، الشوق إلى الجنس يقترن بالرغبة في التفرد الجنسي، والغيرة الشديدة عندما يُشتبه في أن الشريك قام بـ الخيانة الزوجية. وفقا للمجلة الهندية لأمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، ويتم إطلاق الأوكسيتوسين أثناء النشاط الجنسي، هذا الهرمون يخلق روابط اجتماعية ويطور الثقة.

التمسك باتحاد عاطفي

في حين أن الرغبة في الاتحاد الجنسي مهمة للأشخاص الذين يحبونهم، فإن الرغبة في الاتحاد العاطفي لها الأسبقية، ووجد في أرشيفات السلوك الجنسي أن 64 بالمائة من الأشخاص في الحب (نفس النسبة لكلا الجنسين) لا يوافقون على العبارة “الجنس هو أهم جزء في علاقتي مع شريكي”.

الشعور بفقدان السيطرة

وجدت فيشر وزملاؤها أن الأفراد الذين يبلغون عن “الحب” يقولون عادة أن شغفهم لا إرادي ولا يمكن السيطرة عليه، وطلبت عالمة النفس الراحلة دوروثي تينوف في كتابها لعام 1979 “الحب والحيوية” من 400 رجل وامرأة في ولاية كونيتيكت الرد على 200 بيان عن الحب الرومانسي، أعرب العديد من المشاركين عن شعورهم بالعجز، قائلين إن هوسهم كان غير منطقي ولا إرادي.

فقدان الشرارة

لسوء الحظ، لا يدوم الوقوع في الحب دائما إلى الأبد ويقول علماء النفس إن مرحلة النشوة المبكرة لا تدوم أكثر من ثلاث سنوات.

ووفقا لمدونة فيشر، إنها حالة غير دائمة إما أن تتطور إلى علاقة طويلة الأمد يسميها علماء النفس “التعلق”، أو تتبدد وتذوب العلاقة.