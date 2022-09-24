حُقن منع الحمل للرجال.. يستمر مفعولها 10 سنوات

يسعى البعض إلى تأجيل خطوة الإنجاب، فيما لا يريد آخرون عدد كبير من الأبناء، وفي كلا الحالتين، فإن مسؤولية منع الحمل تقع على عاتق الزوجة.

وقدم العلم أكثر من خمس وسائل لمنع الحمل تتباين في درجة فعاليتها، لكن جميعها لا يخلو من أضرار سلبية تتباين حدتها من وسيلة لأخرى، وهو ما دفع بعض النساء إلى التساءل قبل عقود.. ولماذا نتحمل وحدنا المسؤولية.. ألا توجد وسيلة للرجال تساعد على منع الحمل؟

هل يوجد إبرة منع الحمل للرجال؟

ما طالبت به النساء قبل عقود، كان يعبر عن غضب مكتوم لديهن، بسبب بعض الأضرار الصحية لوسائل منع الحمل، والتي قد تصل إلى السرطان، لذلك أرادت أكثر من فرقة بحثية حول العالم، إطفاء هذا الغضب عبر توفير وسائل لمنع الحمل تستهدف الرجال.

مفعول حقن منع الحمل للرجال

وتتباين هذه الوسائل بين إبرة منع الحمل للرجال والحبوب، ولكن الخيار الذي سيكون متاحا قريبا هو ابرة منع الحمل للرجال، التي ابتكرها باحثو المعهد الهندي للعلوم، وأثبتت فعالية في التجارب السريرية التي يجريها الباحثون، وباتت قريبة من التوفر في الأسواق، ومن المتوقع أن يكون سعر إبرة منع الحمل للرجال مرتفعا بعض الشيء، بسبب فعالية حقن منع الحمل للرجال، والتي قد تستمر لمدة 10 سنوات.

ما هي حقن منع الحمل للرجال؟

ومكونات حقن منع الحمل للرجال تحتوي على “جيل” يقوم بتدمير ذيول خلايا الحيوانات المنوية الفردية ويمنعها من تخصيب البويضة، وبهذه الطريقة لم يعد بعض الرجال ممن كانوا يريديون مشاركة زوجاتهم هذه المسؤولية، مضطرين إلى اللجوء إلى عمليات استئصال “القناة المنوية”.

إذ سيتمكنون بعد عشر سنوات من زوال مفعول إبرة منع الحمل للرجال، والتي يطلق عليها أيضا اسم “لقاح منع الحمل”، من استعادة قدراتهم على الإنجاب مجددا، وتشير تقارير التجارب السريرية إلى فعالية حقن منع الحمل للرجال في تحقيق الغرض، إذ تسببت في إبطال مفعول الحيوانات المنوية بطريقة سهلة وبسيطة وعملية.

أضرار حقن منع الحمل للرجال؟

وإذا تحدثنا بمزيد من التفاصيل حول آلية عمل إبرة منع الحمل للرجال، فسندرك أن هذه الإبره، ليست لها أضرار، ذلك لأنها لا تستهدف سوى الحيوانات المنوية، كما يظهر من اسمها “Risug “، وهي اختصار لـ “التثبيط القابل للانعكاس للحيوانات المنوية تحت التوجيه”، لذلك فإن فعالية حقن منع الحمل للرجال مضمونة دون أي أضرار صحية، وذلك أيضا لأن مكونات حقن منع الحمل للرجال، آمنة تماما.

موعد طرح حقن منع الحمل للرجال

وتجارب الأمان والفعالية لإبرة منع الحمل للرجال، أثبتتها التجارب السريرية التي أجريت بالهند، لذلك فإن حقنة «Risug»، باتت قريبة من التسويق عالميا خلال 12 شهرا من الآن، بعد الحصول على موافقة السلطات الطبية، كما أن هناك وسيلة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، لمنع الحمل عند الذكور والتي تعمل بطريقة مماثلة، ولكنها لا تزال قيد التطوير.

سعر إبرة منع الحمل للرجال

والسعر المتوقع لإبرة منع الحمل للرجال، سيكون مرتفعا، وذلك لأن مكونات حقن منع الحمل للرجال، المستخدمة في تصنيع “الجل” الذي يتم توصيله للجسم عبر الحقن، مرتفعة، كما أن فعالية حقن منع الحمل للرجال، والتي تمتد لـ10 سنوات، تجعل من هذه الوسيلة خيارا عمليا، يستحق التضحية ماديا من الراغبين في استخدامه.