5 أمراض تنقلها لدغات البعوض إلى البشر

يربط معظم الناس بين البعوض ، لكن هل تعلم أن هذه الحشرات الطائرة الصغيرة يمكنها أيضاً نقل عدد من الأمراض الأخرى؟

أمراض تسببها لدغات البعوض

تسمى الفيروسات التي تنقلها حشرات مثل البعوض بالفيروسات المنقولة بالمفصليات، وتنتقل هذه الفيروسات إلى الكائنات المضيفة الفقارية من خلال لدغة أنثى بعوضة عندما تمتص وجبة دم تساعدها في إنتاج البيض.

معظم المضيفات الفقاريات لتلك الفيروسات المنقولة بالمفصليات ليست بشرية، إذ تشمل الطيور والقرود والحيوانات الزراعية، لكن بعض الفيروسات المنقولة بالمفصليات قد تنتقل إلى البشر، مُسبّبة تداعيات خطيرة للغاية.

تُشكّل بعض الأمراض المنقولة عبر البعوض “لكن ليس كلها” خطورة على حياة الإنسان، وهذا يؤكد ضرورة بذل كل جهد ممكن لتجنّب لدغات البعوض والحماية من انتقال العدوى باستخدام تدابير دوائية وغير دوائية.

تشير التقديرات وفقاً لما ذكره موقع The Daily Beast الأمريكي إلى أنَّ نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بأحد الفيروسات المنقولة بالمفصليات.

إليكم حالات العدوى الأكثر شيوعاً، التي تسبّبها فيروسات منقولة بالمفصليات .

– شيكونغونيا.

– أعراض الشيكونغونيا

– حمى الضنك

– أعراض حمى الضنك

– فيروس زيكا

– فيروس غرب النيل