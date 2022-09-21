سبع فواكه “يمكن أن تسبب ارتفاعا حادا في نسبة السكر في الدم

رغم أنه يمكن السيطرة على ارتفاع مستويات السكر في الدم من خلال اختيارات الطعام الصحي، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن تكون بعض الخيارات ضارة.

ووفقا لموقع Diabetes.co.uk، فإنه “يجب توخي الحذر عند تناول بعض الفواكه، والتي رغم أنها غنية بالفيتامينات والمعادن، يمكن أن تسبب ارتفاعا في نسبة السكر في الدم.

والأطعمة المختلفة لها تأثير مختلف على مستويات السكر في الدم ولكن مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) يمكن أن يساعدك على التمييز بين الجيد والسيئ.

ولسوء الحظ، فإن بعض الفواكه تحصل على درجات عالية على هذا المقياس، ما يؤدي إلى ارتفاع محتمل في نسبة السكر في الدم.

وفي حال عدم معرفتك، يوضح مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) معدل تكسير الجسم للكربوهيدرات إلى سكر الدم، مع تصنيف الأطعمة على أنها منخفضة أو متوسطة أو عالية.

وهذا يعني أن الأطعمة التي تحتل مرتبة عالية في مؤشر GI يتم تقسيمها بسرعة إلى سكر الدم.

وتحتوي الفواكه على نوعين من السكر: الفركتوز والجلوكوز. وعلى الرغم من أن الفواكه تميل إلى الحصول على درجة منخفضة من مؤشر GI، إلا أن هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة.

ووفقا لموقع Diabetes.co.uk، تتضمن قائمة الفواكه ذات مؤشر GI الأعلى: الموز والبرتقال والمانغو والعنب والزبيب والتمر والكمثرى.

ويوضح الموقع الصحي أن تناول الأطعمة التي تحتوي على مؤشر عال من السكر في الدم (GI) “يمكن أن يكون خطيرا” بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالة سكر الدم.

وتنص التوصيات: “بالنسبة لأولئك الذين ينتجون الإنسولين بأنفسهم، يمكن للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI أن تجبر الجسم على محاولة إنتاج زيادة في الإنسولين لمواجهة الكربوهيدرات سريعة المفعول، والنتيجة الشائعة لذلك هي الشعور بالجوع في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات”.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، يمكن أن يكون هذا خطيرا بشكل خاص لأن قدرة الجسم على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم تقل أو غير موجودة.

ولهذا السبب، يجب على مرضى السكري توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مؤشر GI.

ومع ذلك، يجب ألا تقطع هذه الفاكهة تماما لأن قيمتها الغذائية لديها الكثير لتقدمه. وتشارك البوابة الصحية أنه “يجب توخي الحذر” مع الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من GI بدلا من ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من خيارات الفاكهة ذات الدرجات المنخفضة مثل التوت والخوخ والكيوي والغريب فروت.