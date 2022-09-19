(بالفيديو) الدراجة الطائرة.. شركة يابانية تحقق الحلم والسعر صادم

حتى بعد سنوات عديدة من اختراع الطائرة، ما زال حلم الطيران يسيطر على البشر، إذ كشفت شركة يابانية عن أول دراجة نارية طائرة، والتي تم عرضها في معرض ديترويت للسيارات في الولايات المتحدة، ويخطط المصنعون اليابانيون لإطلاقها في أميركا العام المقبل.

تم تصنيع الدراجة التي حملت اسم {إكس توريزمو هوفر بايك XTURISMO hoverbike} من قبل شركة إيروينز تكنولوجيز AERWINS Technologies اليابانية ويمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة)، وفقاً لما ذكرته “رويترز”.

من جانبه، قال الرئيس المشارك لمعرض السيارات، ثاد سزوت، بعد إجراء اختبار قيادة – أو اختبار تحليق: “أشعر حرفياً أني طفل في سن الـ 15، يقفز إلى إحدى مركبات حرب النجوم”.

الدراجة معروضة للبيع بالفعل في اليابان، وقال شوهي كوماتسو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AERWINS، إن الخطط جارية لبيع نسخة أصغر في الولايات المتحدة في عام 2023.

لكن السعر يحمل مفاجأة غير سارة، إذ يبلغ 777000 دولار – على الرغم من أن كوماتسو قال إن الشركة تأمل في خفض التكلفة إلى 50000 دولار لنموذج كهربائي أصغر بحلول عام 2025.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت AERWINS إنها تتطلع إلى الإدراج في بورصة ناسداك عبر الاندماج مع شركة استحواذ خاصة تقدر قيمتها بـ 600 مليون دولار.