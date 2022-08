شاهد.. إبهار علمي في هذا الروبوت !

أزاحت شركة Xiaomi النقاب عن أول روبوت بشري لها، وهو روبوت بقيمة 104000 دولار اسمه CyberOne.

ويتمتع الروبوت الجديد بأذرع وأرجل تسمح له بالمشي تماما مثل الإنسان الحقيقي، في حين أن Android مزود بتقنية AI التي تسمح له باكتشاف 45 من المشاعر البشرية.

وجاء الكشف عنها قبل شهر واحد فقط من الإطلاق المرتقب لروبوت تسلا، أوبتيموس.

وتم الكشف عن CyberOne على خشبة المسرح خلال حدث Xiaomi في بكين الأسبوع الماضي، وقال لي جون المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Xiaomi:”مع وجود الذكاء الاصطناعي في جوهره وإطار الإنسان بالحجم الكامل كسفينة لها، فإن هذا يعد استكشافا لإمكانيات النظام البيئي التكنولوجي المستقبلي لشركة Xiaomi واختراق جديد للشركة”.

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR

— leijun (@leijun) August 11, 2022