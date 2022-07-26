أسبانيا.. كشف صلة بين تفشي جدري القردة بالأوشام

اكتشف تفشي لجدري القردة مرتبط بصالون للوشم في منطقة الأندلس في جنوب إسبانيا، بحسب وكالة “يوروبا برس”.

وأفيد بأن السلطات الصحية رصدت ما لا يقل عن 12 حالة إصابة بجدرى القردة مرتبطة بالوشم ورسم خطوط الشعر الوهمي على الرأس وصالون ثقوب الحلي بأرجاء الجسم في بلدية سان فرناندو في مقاطعة قادس.

وإثر ذلك، جرى تفتيش المؤسسة وإغلاقها كإجراء وقائي، فيما بدأت السلطات تحقيقا وبائيا عن تفشي المرض، وهي تبحث أيضا عن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمرضى.

في وقت سابق أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن تفشي مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا ، لكنه أشار إلى أن تفشي المرض يشكل خطرًا معتدلا على جميع مناطق العالم، باستثناء أوروبا، حيث الخطر مرتفع.

يشار إلى أن جدري القردة هو عبارة عن عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضًا بين البشر. وعادة ما تكون العدوى خفيفة ويتعافى معظم المصابين في غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تحدث مضاعفات بالنسبة للبعض الآخر.

أما بالنسبة للأعراض الأولية لجدري القردة فتشمل، الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق. وقد يظهر طفح جلدي، وغالبًا ما يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.