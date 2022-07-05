خطوات بسيطة لترشيد استخدام الانترنت على هاتفك

واتساب، فيس بوك، انستغرام، يوتيوب ونتفليكس من التطبيقات الأكثر استخدامًا ولكن يتطلّب تشغيلها الكثير من مصروف الانترنت.

لذلك، سنعرض إليك بعض الخطوات التي تمكّنك من الاستفادة من خدمة الانترنت على هاتفك بأقل مصروف ممكن.

واتساب:

– افتح تطبيق واتساب على هاتفك

– اذهب إلى قائمة الإعدادت

– أوقف التحميل التلقائي للصور، الفيديوهات، والمستندات المرسلة إليك

فيس بوك:

– افتح تطبيق فيس بوك على هاتفك

– في الزاوية السفلى اليسرى من فيس بوك، اضغط على قائمة الإعدادات Menu

– مرِّر لأسفل، واضغط على الإعدادات والخصوصية، ثم اضغط على الإعدادات

– مرِّر لأسفل إلى التفضيلات، ثم اضغط على الوسائط

– مرّر لأسفل إلى التشغيل التلقائي، ثم اضغط للتحديد من الاختيارات التالية:

– على بيانات اتصال الهاتف المحمول وشبكات Wi-Fi: سيمكِّنك هذا التحديد من تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا بشكل دائم

– على شبكات Wi-Fi فقط: لن يمكِّنك هذا التحديد من تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا إلا عند اتصال جهازك بشبكة Wi-Fi=

– عدم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا مطلقًا: لن يمكِّنك هذا التحديد من تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا مطلقًا.

انستغرام:

– افتح تطبيق انستغرام على حسابك

– اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية

– اضغط على “حسابك” أو Account

– شغّل “توفير البيانات”

تويتر:

– افتح تطبيق “تويتر” على هاتفك

– اضغط على قائمة الإعدادات Menu من خلال الضغط على صورة حسابك في الزاوية اليسرى

– اضغط على قائمة الإعدادات والخصوصية

– اضغط على “استخدام البيانات” أو Data usage

– شغل “توفير البيانات”

يوتيوب:

– افتح تطبيق يوتيوب على هاتفك

– اضغط على قائمة الإعدادات Menu من خلال الضغط على صورة حسابك في الزاوية اليمنى أعلى الشاشة

– اضغط على قائمة الإعدادات

– اضغط على “عدم التشغيل التلقائي”

Netflix

– افتح تطبيق نتفليكس على هاتفك

– اضغط على قائمة الإعدادات Menu في الزاوية الشمالية

– اضغط على “الحساب”

– اضغط على “حسابك” أو Account

– اضغط على تشغيل الإعدادات Playback settings

– اضغط على عدم التشغيل

كذلك يمكنك الذهاب إلى إعدادت هاتفك:

– الضغط على إمكانية الوصول أو accessibility

– الضغط على iTunes and App Store

– إيقاف التشغيل التلقائي للفيديو