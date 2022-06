هذا ما يحدث إذا تناولت 10 حبات من الخوخ المجفّف يوميًّا

هذا ما يحدث إذا تناولت 10 حبات من الخوخ المجفّف يوميًّا

يعتبر الخوخ المجفّف أكثر أنواع الفاكهة الصيفية فائدة للجسم.

خلصت دراسة أجريت في جامعة ولاية بنسلفانيا الأميركية إلى أن تناول عشر حبّات من الخوخ المجفّف يوميًّا يساهم مباشرة في تقوية العظام والتقليل من مخاطر التكسر.

فالخوخ المجفف يحتوي على فيتامين ك ومركبات أخرى تساعد في علاج مرض هشاشة العظام الذي يصيب مختلف الفئات العمرية لا سيّما السيدات فوق سنّ الخمسين.

ويعود ذلك إلى انخفاض نسبة الاستروجين بعد انقطاع الطمث.

كذلك، يحتوي الخوخ المجفّف على مضادات أكسدة مهمة لمحاربة وتحييد دور الجذور الحرة الضارة في الجسم الأمر الذي يخفّض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب، السكري والسرطان.

بالإضافة إلى أنه يساعد في إنقاص الوزن نظرًا لأنه غني بالألياف الطبيعية ويشعر بالشبع لساعات.

Tiny fruits, huge medical benefits.

Learn more about the foods with the power to save lives: https://t.co/NBJRw6pOjY pic.twitter.com/UCFCp4dYAk

— World Economic Forum (@wef) May 8, 2022