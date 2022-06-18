دراسة جديدة: رائحة الموز تصيب الفئران بالرعب !

اكتشف علماء أن الرائحة المميزة للموز تصيب ذكور الفئران بالرعب والتوتر، وذلك نتيجة لبعض المركبات الكيميائية للموز التي تؤدي إلى استجابة مرهقة تضغط عليها.

ووفق ما نقله عدد من الباحثين من جامعة مكغيل في مونتريال فإنه وجدوا نفوراً غير العادي للفاكهة أثناء تحليل هرمونات التوتر في ذكور الفئران عندما كانت قريبة من الإناث الحوامل أو المرضعات.

يقول جيفري موغيل، كبير مؤلفي الدراسة وأستاذ في قسم علم النفس جامعة مكغيل، في التقرير الذي نشره موقع لايف ساينس، “كان الأمر برمته مفاجأة، لأننا لم نكن نبحث عن هذا على وجه الخصوص ووجدناه بالصدفة”.

ويوضح قائلا “كانت الإناث الحوامل في مختبرنا من أجل إجراء تجربة أخرى، وأدرك أحد طلابنا الخريجين أن الذكور بدأت تتصرف بشكل غريب”.