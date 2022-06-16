الإكزيما تتضاعف في الصيف .. 7 نصائح للوقاية

تصيب الإكزيما أو حساسية الجلد كثيرين خصوصا في فصل الصيف، حيث الحرارة المرتفعة والجو الرطب، فكيف يمكن تجنبها؟.

الإكزيما حالة مزمنة من جفاف الجلد، وهي مسمى عام لبعض أنواع الحساسية التي تصيبه، بعضها بسبب عوامل وراثية والآخر مكتسب، وتصيب جميع الفئات العمرية لكنها غالبًا تظهر عند الأطفال.

وتتراوح أعراض الإكزيما بين الجفاف الجلدي إلى الاحمرار، وتكون فقاقيع مائية صغيرة وقشور مصاحبة بحكة شديدة، وتأتي بصور متنوعة وتختلف من شخص لآخر.

هناك عدة أنواع من الإكزيما، والغريب أن الشخص يمكن أن يصاب بأكثر من نوع في الوقت نفسه، وفقا لموقع وزارة الصحة السعودية.

السبب الدقيق لحدوثها غير معروف، لكن قد يكون مزيجًا من العوامل الوراثية والبيئية، كما أن الإصابة بحمى القش أو الربو من أهم عوامل الخطورة.

أعراض الإصابة بالإكزيما

تتراوح شدة الإكزيما من بسيطة إلى شديدة، وتختلف اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر، ومن أهم أعراضها:

– أن يكون الجلد جافًا وحساسًا.

– احمرار وتهيج الجلد.

– حكة شديدة.

– تغير لون الجلد.

– ظهور بقع خشنة أو قشور على الجلد.

– تورم بعض المناطق.

قد تظهر جميع هذه الأعراض أو بعضها وتختفي تمامًا بعد فترة، وينصح بزيارة الطبيب للتأكد من كونها إكزيما أم لا.

عوامل الخطر ومضاعفات الإكزيما

تشمل عوامل الخطر التي تزيد من فرص الإصابة بالإكزيما:

– التاريخ الشخصي أو العائلي بالإصابة بالإكزيما، أو أي نوع من الحساسية (حمى القش أو الربو).

– الحليب لا يسبب الإكزيما في أي سن، ولكن قد يؤثر في شدتها من بعض أنواع الحليب الاصطناعي والمواد المضافة أو الحافظة.

أما مضاعفات الإكزيما فهي:

– الإصابة بالعدوى البكتيرية والفيروسية.

– الربو وحمى القش.

– حكة مزمنة، تقشر الجلد.

– مشاكل النوم والاستيقاظ المتكرر بسبب الحكة.

نصائح للوقاية من الإكزيما:

استعمال مواد الحفاظ على رطوبة الجلد.

تجنب التغيرات الحادة في درجات الحرارة أو درجة الرطوبة.

تجنب التعرّق المفرط أو التدفئة المفرطة.

تخفيف الضغط النفسي والتوتر.

تجنب التعرض لمواد تثير الحكّة مثل الصوف أو غيره.

تجنب استخدام أنواع معينة من الصابون ومواد التنظيف أو المواد المذيبة الحادة.

الوعي والانتباه لأنواع الأطعمة التي تسبب ظهور الإكزيما ثم الحرص على تجنبه.