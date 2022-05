الأولى من نوعها.. نجاح عملية زرع كلتا اليدين!

بعد أكثر من عشر سنوات من المعاناة بسبب مرض تصلب الجلد، أصبح ستيفن غالاغر (48 عاماً) قادراً على تحريك يديه مجدداً. وذلك بعد خضوعه إلى عملية تعد الأولى من نوعها في العالم.

ومنذ 13 عاماً، تم تشخيص ستيفن غالاغر بمرض تصلب الجلد، وهو مرض مناعي ذاتي نادر. إذ بدأت أصابعه بالإلتواء ويداه بالإنكماش إلى أن تحولتا إلى قبضتين فقط. وقال المريض المنحدر من اسكتلندا لوكالة الأنباء البريطانية (PA): “لم أكن أستطيع الحصول على أي شيء، لقد كان ارتداء ملابسي يشكل صعوبة كبيرة لي”.

Steven Gallagher laughed when it was first suggested he could have a double hand transplant.

But five months on from pioneering surgery that could have cost him all use of his hands, he is now pain-free and enjoying "a new lease of life".https://t.co/cV9gwf9Hqs

— BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) May 26, 2022