اسباب ومخاطر ارتعاش الجفن المتكرر؟

تأتي معظم تشنجات العين وتختفي، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تستمر نفضة العين أو ارتعاش الجفن لأسابيع أو حتى أشهر، فما سبب ذلك طبيا؟

يُعرف التشنج اللاإرادي المتكرر لعضلات الجفن أو الارتعاش الناجم عن تقلصات العضلات في الجفن باسم “ارتعاش الجفن”، ويشمل عادةً الجفن العلوي والجفن السفلي، وغالبًا ما يسبب إغلاق العين.

على الرغم من أن معظم تشنجات العين تأتي وتذهب، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن تستمر نفضة العين لأسابيع أو حتى أشهر، وقتها يشير الأطباء إليها على أنها حالة صحية شائعة تعرف باسم myokymia.

أنواع تشنجات الجفن

قالت الدكتورة بريانكا سينج، استشاري وجراح العيون في نيودلهي، إن هذه التشنجات غير ضارة، لكنها غالبًا تسبب إغلاق العينين وتسبب وصمة عار اجتماعية مع انخفاض في الثقة.

وأوضحت بريانكا لموقع hindustantimes الفئات الثلاث التي تندرج تحت تشنج الجفن، وهي:

1- تشنج عضل الجفن

ارتعاش خفيف في الجفن يستمر لبضع ساعات أو ليوم واحد، ثم يختفي من تلقاء نفسه، وأسبابه غالبا:

– الإجهاد بشكل عام أو إجهاد العين

– جفاف العين

– ارتفاع نسبة الكافيين

– قلة النوم

– الاستخدام المطول لأجهزة الكمبيوتر

2- تشنج الجفن الأساسي الحميد (BEB)

حالة شديدة من ارتعاش الجفن، حيث يوجد تقلص لا إرادي لعضلات العين المحيطة بالعينين ما يؤدي إلى إغلاق جزئي كامل للعينين، ولا يوجد سبب مباشر لـ BEB ولكن يمكن أن يرتبط بالاضطرابات العصبية.

ومن أهم علامات هذه الحالة ضغط متشنج لا إرادي للعينين، وميض الحاجبين وعضلات الوجه المحيطة بالعين، وقد تؤثر على كلتا العينين، كما أنه أكثر شيوعًا عند النساء مقارنة بالرجال.

هذه الوضع يتفاقم ببطء مع مرور الوقت ويمكن أن يؤدي إلى:

– عدم القدرة على فتح العينين

– وجع العينين

– تشوش الرؤية

– الاكتئاب

– الضعف الوظيفي للأنشطة

إنه أمر مزعج للغاية من الناحية التجميلية وغالبًا ما يتجنب المرضى التجمعات العامة أو تغطية عيونهم ووجوههم. يمكن أن يؤدي كذلك إلى:

3- تشنج الوجه النصفي

هو تقلص لا إرادي لنصف الوجه يشمل العينين أيضًا، إضافة إلى إغلاق وانقباض الجفون، كما يتسبب في حدوث وميض وانقباض في عضلات الوجه والخد والفم.

عادة ما يحدث بسبب تهيج وضغط أعصاب الوجه، وفي حالات نادرة ترتبط التشنجات باضطرابات الدماغ أو الأعصاب مثل:

– شلل الجرس

– خلل التوتر العنقي

– التصلب المتعدد

– مرض باركنسون

– متلازمة توريت

أسباب ارتعاش الجفون

كشفت الدكتورة سريديفي هالدار، جراح العيون في عيادة أورثو فيجن في نويدا، عن عوامل الخطر التي تؤدي إلى مثل هذه الظاهرة، موضحة أن الأسباب الأكثر شيوعًا لنفض الجفن هي:

1- الإجهاد

يمكن لهرمونات التوتر أن تسبب النفضات.

2- التعب

يمكن أن يؤدي التعب الشديد في العين إلى حدوث مثل هذه التشنجات العضلية

3- إجهاد العين

يمكن أن تسبب أخطاء الانكسار غير المصححة الكثير من إجهاد العين، ما يؤدي إلى تشنج عضلات العين المختلفة

4- الكافيين

يمكن أن يؤدي تناوله بكثرة إلى ارتعاش عضلات العين

5- الكحول

يمكن أن يؤدي تناول الكحول أيضًا إلى تشنجات العين

6- جفاف العيون

بسبب زيادة وقت الشاشة على الأجهزة الرقمية يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى الوخز

7- الوجبات السريعة

يمكن أن تحرمك من العناصر الغذائية الضرورية مثل المغنيسيوم مما يؤدي إلى تقلصات العضلات

8- الحساسية

من المعروف أن الهيستامين المنطلق أثناء تفاعل الحساسية يؤدي إلى حدوث تشنجات.

علاج تشنجات الجفون

تقترح الدكتورة سريديفي هالدار لعلاج تشجن الجفون ما يلي:

1- الاسترخاء، وممارسة الرياضة، والنوم الكثير، وكلها قد تسهم في التخلص من التوتر وتقلل التشجنات.

2- إصلاح نظامك الغذائي وتقليل الوجبات السريعة، والإكثار من الخضراوات الطازجة والفواكه والماء لإزالة السموم من الجسم وتعزيز العناصر الغذائية الضرورية.

3- استخدام قطرات العين، خاصة إذا كان الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة يرجع إلى التزامات العمل.

4- إجراء فحص للعين، حيث يوصى الأطباء بإجراء فحوصات منتظمة للعين لتصحيح أي تغيير في الأخطاء الانكسارية وبالتالي تقليل إجهاد العين الناجم عن الارتعاش.