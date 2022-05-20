مايو 20, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

هذه الخضراوات تحد من آثار التدخين السلبية على صحتك

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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هذه الخضراوات تحد من آثار التدخين السلبية على صحتك

توصل علماء في جامعة ديلاوير الأمريكية إلى أن تناول بعض الخضراوات يحد من الآثار السلبية على الصحة، وحدد العلماء الكرفس والجزر والبقدونس.

ودرس فريق البحث كيف تحمي هذه الفصيلة النباتية المحددة الجسم من تراكم مادة الأكرولين، التي تسبب تهيجاً في الرئتين والجلد، مع رائحة كريهة قوية يمكن أن تكون سامة لمختلف الأنسجة.

وحلل الباحثون مدى فعالية الجزر والكرفس والبقدونس، في تقليل السمية التي يسببها الأكرولين.

حيث اظهرت النتائج كيف يمكن بالفعل تقليل الضغط التأكسدي، الذي يخلفه الأكرولين، بواسطة تلك الخضراوات.

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