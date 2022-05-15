هل التوت يزيد الوزن؟.. إجابة صادمة

يتساءل عدد كبير من الناس حول العالم ، هل التوت يزيد الوزن أم أنه يعمل على انقاص الوزن.

والتوت من الفواكه التي تحتوي على عدد كبير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان.

وبحسب دراسات طبية وعلمية، فإن التوت من الأطعمة الغذائية التي لها دور مهم في المساعدة على فقدان الوزن بشكل صحيّ، وذلك لأنها من الفواكه التي تتميز باحتوائها على بعض أنواع مضادات الأكسدة (Antioxidants)، وبعض المغذيات والعناصر الغذائية المختلفة الأخرى.

إضافةً إلى ذلك ففاكهة التوت ذات سعرات حرارية منخفضة، وهذا ما سيساعد الفرد على الشعور بالامتلاء والشبع بعد تناول طعامه.