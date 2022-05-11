ما سبب شغف القطط بالأحذية في المنزل؟

القطط تحب الأحذية بجنون، ربما لاحظ معظم أصحابها ذلك بالفعل، فما أن ترى القطة الحذاء حتى تبدأ باللعب به وشمه وعضه. لكن ما سبب هذا الهوس بالأحذية من قبل أصدقائنا الصغار أصحاب الفراء؟ وهل هو علامة على مرض معين؟

قد يكون شعورا غير مريح لكنه مألوف بالنسبة لمن يربون القطط المنزلية، إذ تقوم القطط باللعب بالأحذية وشمها وعضها، في حركات باتت معروفة تماما لأصحاب هذه القطط. وبالرغم من المحاولات المستمرة لإبعاد الأحذية عن أعين الحيوان الأليف ذي الفراء، إلا أن القطط تجدها بسهولة، لتعاود هذه الحركات. فما السبب؟

يرى موقع “بيلد دير فراوتت” الألماني أن هوس القطط بالأحذية هو أمر ملاحظ ومعروف لأصحاب القطط، وهو سلوك مألوفللقطط داخل المنزل، بيد أن رائحة الحذاء وليس الحذاء نفسه قد يكون الدافع وراء هذا التصرف المتكرر. فبحسب الموقع المذكور، فإن خبراء العناية بالحيوانات يرون أن رائحة الحذاء المستخدم يحتوي على روائح مثيرة للاهتمام بالنسبة للقط المنزلي، فهي تحمل بالإضافة إلى عرق الأرجل، روائح قادمة من خارج المنزل، يستطيع أنف القط تمييزها ورصدها.

بفضل حاسة الشم الدقيقة يمكن للقطط استنشاق قصص المغامرات الحقيقية، ومعرفة أماكن تواجد الحذاء في الخارج، إذ يمكن للقطط تفكيك الروائح إلى مكوناتها الفردية. لذلك فلا عجب أن ينبهر أصدقاؤنا ذوو الأرجل الأربعة بكل الروائح المختلفة التي نأتي بها إلى المنزل من الخارج. فكر فقط في عدد الأماكن المختلفة التي زرتها مرتديا حذائك.

و في حين أن رائحة القدم المتعرقة كريهة إلى حد ما بالنسبة للإنسان، فإن القطط تجد رائحة العرق رائعة. لأن تأثيرها على القطط مماثل لتأثير النعناع البري أو الجبن. بالإضافة إلى ذلك، فإن رائحتك هي للقطط مألوفة وتمنحهم شعورًا بالأمان.