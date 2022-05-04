تحذير من أكياس القهوة سريعة التحضير

حذرت مسؤولة بنقابة الأطباء البيطريين في مصر من تناول أكياس القهوة سريعة التحضير؛ لخطورتها على الصحة وتسببها في العديد من الأمراض.

وقالت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للاطباء البيطريين، إن مبيض القهوة الذي يدخل في تركيب أكياس القهوة سريعة التحضير يحتوي على مادة ” ألومو سيليكات الصوديوم”.

وأوضحت زكي أن هذه المادة قابلة للاشتعال وتضاف إلى كثير من المنتجات لمنع التكتل، لكنها تسبب العديد من الأمراض والمشاكل الصحية.

وذكرت رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة أن هذه المادة تسبب فشلاً في وظائف الكلى والإمساك وأمراض الكبد مع فرط استهلاكها.

وتابعت: “إضافة إلى احتواء مبيض القهوة على الزيوت والدهون المهدرجة التي تضر بالجهاز الدوري من قلب وشرايين، وتضمنه كميات هائلة من سكر الذرة ذو السعرات الحرارية العالية”.

وأضافت: “كذلك احتواؤه على مادة كازينات الصوديوم التي تتسبب في اضطرابات المناعة وسوء امتصاص المواد الغذائية”.

وشددت المختصة على عبوات القهوة سريعة التحضير التي تحتوي على مبيض، وقدمت المختصة العديد من البدائل الصحية لهذه المادة كالتالي:

– استخدام اللبن بدلا من مبيض القهوة.

– استخدام اللبن المكثف باعتدال لتجنب تركيز السكر العالي به.

– استخدام حليب جوز الهند.

القهوة سريعة الذوبان هي مسحوق تم صنعه من خلال السائل المستخلص من حبوب البن، وتم صنع أول قهوة سريعة الذوبان عام 1771 ميلادياً في إنجلترا على يد جون درينج، وحصلت على براءة اختراع من الحكومة البريطانية.

وتعد القهوة سريعة الذوبان من أسهل الطرق للحصول على كافيين بطريقة لذيذة، ومن الممكن أن يتم استخدام هذا النوع من القهوة في المنزل مثل صنع الخبز، لأنها تعمل على إعطاء نكهة مميزة له.

ومن الممكن أيضاَ أن يتم استخدامها في صنع الكعكات أو اللحم المحمر، ويمكن أن تصنع من القهوة مشروبات القهوة المثلجة أو عمل ميلك شيك القهوة.