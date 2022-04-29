لحياة أكثر صحة .. أطعمة لا تقترب منها بعد الـ40

لحياة أكثر صحة .. أطعمة لا تقترب منها بعد الـ 40

مع التقدّم في العمر، يجب الحفاظ على نظام غذائي متوازن والاهتمام بما نتناوله يومياً، لضمان دعم وتعزيز التمثيل الغذائي.

ورغم اجتماع الأطباء وأخصائي التغذية على أهمية النشويات، لكن هناك أنواع بعينها أثبتت ضررها على الإنسان خاصة مع تقدّمه في السن.

ووفقاً لموقع “شي فايندز” الأمريكي، وجدت الطبيبة دانا إليس هونيس وأخصائية التغذية ميليسا موريس أن الكربوهيدرات الأكثر ضررًا بصحة مَن تجاوزوا سن الأربعين، هي الكربوهيدرات فائقة المعالجة الموجودة في الأطعمة المعلبة مثل المعجنات ومشروبات الطاقة.

هذه الأنواع من الكربوهيدرات ليست جيدة في أي عمر، خاصةً بعد سن الـ40، لأنها لا تقدّم أي فائدة غذائية، وغالباً ما تكون خالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات.

وقالت “موريس” إن هذا أمر مروّع لعملية التمثيل الغذائي لأنه يؤدي إلى ارتفاع الأنسولين ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتخزين الدهون في الجسم.

وأيدت “هونيس”، قولها موضحة: “أسوأ أنواع الكربوهيدرات التي يمكن تناولها في أي عمر هي السكريات المضافة، الموجودة في المشروبات السكرية والوجبات السريعة والأطعمة المصنعة والحلويات”.

وأضافت أن السكريات تضيف سعرات حرارية إضافية من دون أي عناصر غذائية صحية، كذلك تزيد أيضًا من الالتهابات في الجسم؛ ما يؤثر على جهاز المناعة ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

ونصحت بتناول أقل قدر ممكن من الكربوهيدرات المعالجة، مثل الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات والفواكه والخضروات، في شكلها الطبيعي غير المعالج، لأنها ليست ضارة لعملية التمثيل الغذائي لدينا وهي مضادة للالتهابات وغنية بالألياف وتساعد على تنظيم الوزن.