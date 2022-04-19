ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض يوميا؟

يعتبر البيض من الأكلات المحببة للكثيرين، الأكلة التي تعد بطرق مختلفة وترضي جميع الأذواق ودائما ما تكون حاضرة على الموائد.

وبالإضافة إلى المذاق الشهي للبيض، يحتوي على عدد من الفوائد الصحية المختلفة، يستعرضها التقرير التالي، وفقاً لموقع “eatingwell”..

الإمداد بالطاقة

يحتوي البيض على قيمة غذائية رائعة، فبيضة واحدة كبيرة تحتوي على حوالي 70 سعرة حرارية و6 جرامات من البروتين و5 جرامات من الدهون و0 جرام من الكربوهيدرات.

ويعد صفار البيض على وجه الخصوص مصدراً للعناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين ب 12 وفيتامين (د) والكولين (من المواد الأساسية المغذية للجسم) وجميعها مهمة لمساعدة أجسامنا على تحويل الطعام إلى طاقة يمكن استخدامها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مزيج البروتين والدهون الصحية يمنح البيض ميزة القدرة على منح الشخص الشعور بالشبع لفترة أطول.

شعر وجلد صحي

يعتبر البيض مصدراً جيداً للعديد من فيتامينات ب، بما في ذلك فيتامينات B2 وB5 وB12.

وكل هذه العناصر الغذائية لها وظائف عديدة في الجسم، منها الحفاظ على صحة الجلد والشعر.

كما أن البيض غني أيضاً بالأحماض الأمينية (لبنات بناء البروتين) مثل الميثيونين الذي يمكن أن يساعد في تحسين لون البشرة ومرونتها وقوة الشعر والأظافر.

صحة الدماغ

البيض غني بالمغذيات الدقيقة الكولين، والذي يستخدم للمساعدة في تكوين أغشية الخلايا والناقلات العصبية المهمة في الجسم.

الكولين مهم للذاكرة والمزاج والتحكم في العضلات ووظيفة الجهاز العصبي العام، لذلك من المنطقي أن عدم الحصول على ما يكفي قد يجعلك تشعر بالضباب والتشوش.

وتوفر بيضة واحدة حوالي 6% من احتياجاتنا اليومية من الكولين، وبالتالي فإن تناول البيض يمكن أن يساعد على دعم صحة الدماغ.

صحة العين

يحتوي صفار البيض على نوعين من الكاروتينات (صبغة بناء ضوئي لها لون برتقالي مهمة لعمليات التخليق الضوئي)، اللوتين والزياكسانثين، وهما عنصران مهمان لصحة العين.

ويلعب هذان العنصران دوراً مهماً في تطور العين والرؤية الصحية، وتظهر الأبحاث أنهما قد يساعدان على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض العيون الشائعة المرتبطة بالعمر.

تقوية العظام

فيتامين د مهم للعديد من العمليات الجسدية، إذ يساعد على تنظيم ضغط الدم، ويقلل من مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وواحدة من أهم وظائف فيتامين (د) هي مساعدتنا على الحفاظ على صحة العظام، حيث يقوم بذلك عن طريق تحسين امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، والمساعدة على الحفاظ على مستويات الكالسيوم والفوسفور في نطاق يعزز نمو العظام بشكل صحي وإعادة تشكيلها.

ومنه، تحتوي بيضة واحدة على 6% من احتياجاتنا من فيتامين (د).