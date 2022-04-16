أفضل أربع بهارات “للتخفيف” من أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم

يمكن لمقايضات النظام الغذائي لمرض السكري أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ومرض السكري هو حالة طبية شائعة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير. لكن إجراء بعض التغييرات البسيطة على اختياراتك الغذائية قد يكون أسهل طريقة لتقليل خطر الإصابة بأعراض مرض السكري غير المرغوب فيها.

ويشار إلى أن الجسم يحتاج إلى الإنسولين لتحويل السكر في الدم إلى طاقة، ورؤية بعض المرضى لا ينتجون ما يكفي من الإنسولين، أو أن أجسامهم لا تتفاعل بنفس الطريقة مع الإنسولين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وقال موقع “ميديكال نيوز توداي” الطبي: “تشمل العلاجات استراتيجيات نمط الحياة وأحيانا الأدوية، ولكن قد تساعد بعض العلاجات التكميلية، مثل الأعشاب والمكملات. ولا يمكن للأعشاب والمكملات أن تعالج مرض السكري ولا يمكن أن تكون علاجا منفردا. لكن البعض، إلى جانب العلاج التقليدي، قد يخفف من أعراض مرض السكري ويقلل من خطر حدوث مضاعفات”.

وهذه هي التوابل الأربعة التي يجب أن تفكر في إضافتها إلى نظامك الغذائي لتقليل خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم.

القرفة

يُزعم أن القرفة تخفض مستويات السكر في الدم لعدد من السنوات.

وقال الموقع الطبي إن القرفة تعمل من خلال تحسين مستويات حساسية الإنسولين لدى المرضى، مع تعزيز الهضم.

ويمكنك رش القرفة على وجبتك، أو محاولة تناولها كمكمل غذائي.

الزنجبيل

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

وكشف باحثون أنه يقلل مقاومة الإنسولين لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد الرابط، ولهذا السبب يجب عليك التحدث إلى الطبيب قبل إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي الخاص بمرض السكري.

نبات الحلبة

الحلبة هي نوع من بذور الأعشاب التي يمكن طحنها وإضافتها إلى الأطباق لإضفاء النكهة.

وقال العلماء إن الحلبة يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة مستويات الإنسولين.

الجيمنيما

الجيمنيما هو نوع من الأعشاب يُترجم حرفيا إلى “مدمر السكر”.

وقال الموقع الطبي إن الجيمنيما تعمل بطريقة مشابهة للحلبة، وتحفز البنكرياس ليقوم بإنتاج كميات أكبر من الإنسولين لدى مرضى السكري.