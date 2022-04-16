من الفقر والفشل إلى قمة النجاح والثراء.. 8 أشخاص أسسوا صناعة السيارات اليابانية

“تويوتا وهوندا ونيسان ومازدا وسوبارو وسوزوكي.. إلخ”، جميعهم سيارات يابانية لشركات عملاقة في السوق العالمي، ولكن وراء كل اسم منهم قصة.

تويوتا.. الأكبر في العالم

تأسست شركة تويوتا للسيارات على يد أحد أهم أعلام اليابان كيشيرو تويودا Kiichiro Toyoda، الذي ولد في 11 يونيو/حزيران 1894 وتوفي في 27 مارس/آذار 1952.

كان ابن مؤسس أعمال تويودا للنسيج ساكيشي تويودا.

وتقدر القيمة السوقية لشركة تويوتا اليابانية اليوم بأكثر من 231 مليار دولار، وتصنف الشركة الأكثر مبيعا للسيارات في العالم.

درس صناعة السيارات في أوروبا والولايات المتحدة، ثم عاد ليحقق حلم والده في تطوير صناعة السيارات في اليابان.

أصدر الأب ساكيشي تويودا قراراً بفتح فرع لصناعة السيارات، كانت مخاطرة كبيرة في ذلك الوقت، إلا أنها أصبحت أكبر مُصنّع للسيارات في العالم.

هوندا.. “الولد الفاشل العبقري”

“لقد تسمّرتُ أمام أول سيارة رأيتها. أعتقد أن هذه اللحظة ولّدت لدي فكرة اختراع سيارة من تصميمي، على الرغم من أنني كنت ولداً فاشلاً في تلك الأيام”. هكذا وصف المهندس الياباني سويتشيرو هوندا Soichiro Honda عندما مؤسس شركة هوندا سنة 1948.

المؤسس هوندا ولد في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1906 وتوفي في 5 أغسطس/آب 1991.

بدأ هوندا حياته في عالم السيارات في عمر الـ15 عاماً، في محل طوكيو لتصليح السيارات لمدة 6 سنوات.

فتح أول محل لتصليح السيارات عام 1928، وحصل على براءة اختراع لتصميم مكابح معدنية للسيارات في السنة ذاتها. كما سجل أكثر من 470 ابتكاراً وأكثر من 150 براءة اختراع باسمه.

نيسان.. قصة عامل في توشيبا أصبح مليونيرا

أسس يوشيسوكي أيكاوا Yoshisuke Aikawa شركة نيسان عام 1931، وكان رئيسها حتى عام 1945.

ولد في 6 نوفمبر 1880 وتوفي في 13 فبراير 1967.

تخرج في جامعة طوكيو الإمبراطورية عام 1903 من قسم الهندسة، ثم عمل لدى شيبورا سيساكوشو رائد توشيبا.

مازدا.. رحلة صاحب تمثال هيروشيما

تعد مازدا واحدة من أشهر شركات صناعة السيارات في العالم، تأسست في هيروشيما، اليابان، في 30 يناير/كانون الثاني لعام 1920، على يد غيوغيرو ماتسودا Jujiro Matsuda.

ولد في 8 أغسطس/آب لعام 1875 وتوفي في 27 مارس/آذار 1952.

أسس غيوغيرو ماتسودا في البداية شركة تويو كورك كوجيو في هيروشيما باليابان. منها ظهرت مازدا بعد 11 عاماً كشركة مصنّعة واعدة للسيارات.

ونظراً لإسهامه في محافظة هيروشيما، جرى صنع تمثال برونزي له عام 1965، ونُصب في منتزه هيغياما في مينامي – كو في هيروشيما.

ميتسوبيشي.. خرج من السجن ليصنع المجد

ياتارو إواساكي

تشكلت ميتسوبيشي في عام 1970 من قسم سيارات ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

تأسست الشركة على يد ياتارو إواساكي Yataro Iwasaki، وهو رجل أعمال ياباني عاش في الفترة بين 9 يناير/كانون الثاني 1835 و7 فبراير/شباط 1885.

ولد ياتارو في مقاطعة توسا لعائلة ساموراي فقيرة. وذهب في عمر التاسعة عشرة إلى إيدو للدراسة. عمل كمعلم بعد خروجه من السجن؛ بعد محاولته القصاص من الذي اعتدى على والده.

ثم عمل موظفاً في الحكومة المحلية، ورقّي للعمل على تجارة المقاطعة في ناغاساكي. ثم سافر إلى أوساكا ليؤسس شركة ميتسوبيشي في عام 1873.

سوبارو.. شركة طائرات في الأساس

تأسست سوبارو على يد شيكوهي ناكاجيما Chikuhei Nakajima، كان ضابطاً بحرياً ومهندساً سياسياً في البحرية اليابانية.

ولد في 1 يناير 1884 إلى 29 أكتوبر 1949.

التحق بمدرسة الهندسة البحرية الإمبراطورية اليابانية، وتخرج في الصف الخامس عشر في عام 1907، رقّي إلى رتبة ملازم في عام 1908.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 1911 قاد أول منطاد ياباني.

استقال من الجيش بصفته ملازماً، وفتح شركة لإنتاج الطائرات في اليابان. كما ترشح ناكاغيما لأول مرة إلى منصب عام خلال الانتخابات العامة لعام 1930، وانتُخب لعضوية مجلس النواب الياباني بدعم من حزب ريكين سيايكاي السياسي.

سوزوكي.. رحلة سيارة من الحرب إلى عالمية

أسسها رجل الأعمال والمخترع الياباني ميتشيو سوزوكي Michio Suzuki، الذي كان معروفاً في الأساس بتأسيس سوزوكي لوم، فضلاً عن العديد من الابتكارات في التصميم التي اشتهر بها.

ولد في 18 فبراير/شباط عام 1887 وتوفي في 27 أكتوبر/تشرين الأول عام 1982.

بدأ سوزوكي تجربة تكنولوجيا السيارات في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين، حيث صمم سيارة كنموذج أولي في عام 1936.

وبعد الحرب العالمية الثانية، كانت شركة سوزوكي واحدة من العديد من الشركات التي استفادت من المعجزة الاقتصادية اليابانية. وأطلقت الشركة أول مركبة مزودة بمحركات.

في عام 1954 أي بعد عامين فقط من أول نموذج إنتاج لسيارة تعمل بمحركات، تم تغيير اسم شركة سوزوكي لوم للتصنيع إلى شركة سوزوكي موتور.

ياماها.. حكاية عاشف الفن والقتال

تأسست على يد الياباني توراكوسو ياماها Torakusu Yamaha، كانت الشركة Nippon Gakki Co Ltd ثم أصبحت فيما بعد شركة ياماها Yamaha Corporation.

يشتهر ياماها بكونه محباً لصنع الآلات الموسيقية، كما أنه يستمتع بفنون القتال والمبارزة اليابانية “كيندو”.