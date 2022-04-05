“لا يهم من أين أنت”.. رائحة محددة قد تكون المفضلة في العالم!

يقول علماء إن أنواع الروائح التي يحبها الناس أو يكرهونها تميل إلى أن تكون شائعة بين الأفراد من خلفيات ثقافية مختلفة، ما قد يشير إلى أساس تطوري لما يبدو أنه تفضيلات عالمية للرائحة.

وفي دراسة جديدة، طلب الباحثون من أفراد من 10 مجموعات ثقافية متميزة – بما في ذلك عدد من الشعوب الأصلية التي تعتمد على الصيد وجمع الثمار والمجتمعات الزراعية التقليدية، بالإضافة إلى سكان المدن المعاصرين – شم 10 عطور فريدة وتصنيفها حسب الترتيب.

ويقول عالم الأعصاب أرتين أرشاميان، من معهد كارولينسكا في السويد: “أردنا أن نفحص ما إذا كان الناس في جميع أنحاء العالم لديهم نفس إدراك الرائحة ويحبون نفس أنواع الرائحة، أو ما إذا كان هذا شيئا تم تعلمه ثقافيا. تقليديا كان ينظر إليها على أنها ثقافية، ولكن يمكننا أن نظهر أن الثقافة ليس لها علاقة كبيرة بها”.

وسافر الباحثون بعيدا وعلى نطاق واسع، وجمعوا البيانات من العمل الميداني في العديد من البيئات الثقافية، والتي تمثل أنماطا متنوعة للعيش عبر تايلاند والمكسيك والإكوادور والولايات المتحدة، وتشمل الصحاري والغابات الاستوائية المطيرة ومناخات المرتفعات والمناطق الساحلية والمزيد.

وشمل البحث عددا من مجموعات الصيادين والجامعين (بما في ذلك شعب Semaq Beri من شبه جزيرة الملايو في تايلاند)، بالإضافة إلى العديد من مجتمعات البستنة والزراعيين (مثل شعب Chachi في الإكوادور)، ومجموعة من المشاركين من نيويورك.

وفي كل مكان تمت زيارته، زوّد المشاركون – أكثر من 280 فردا – بعشرة أجهزة توزيع روائح مرتبة عشوائيا. وطُلب منهم شم رائحة كل واحدة على التوالي، من الأكثر متعة إلى غير السارة.

وكانت الرائحة المصنفة عموما على أنها الأكثر متعة هي الفانيلين (المكون الرئيسي لمستخلص الفانيليا)، بينما كانت الرائحة التالية الأكثر شيوعا هي إيثيل بوتيرات (الذي يمتلك رائحة فاكهية، وغالبا ما يستخدم كمُحسّن للنكهة في الأطعمة بنكهة الفاكهة)، والثالث هو لينالول المميز برائحة زهرية.

وكانت الرائحة الأقل شيوعا في الدراسة هي حمض الأيزوفاليريك، المعروف برائحته النفاذة الكريهة المرتبطة بالجبن وحليب الصويا والعرق.

وفي حين أن الكثير من الأبحاث السابقة فحصت هذا المجال – بالنظر إلى كيفية إعلام إدراك الرائحة من قبل الجمعيات الثقافية – يقول الباحثون هنا إن الأساليب التجريبية السابقة فشلت في دراسة طيف ثقافي متنوع بشكل كاف.

وفي نهاية المطاف، قد نتوقع أن يعكس تصنيف الناس للرائحة (تكافؤ الرائحة) مزيجا من تقاليدهم الثقافية وحساسيتهم الشخصية وتفضيلاتهم العامة (يعتمد ظاهريا على السمات الجزيئية للرائحة)، ولكن مدى كل من هذه التأثيرات له حتى الآن كان غير واضح.

ووجد فريق أرشاميان أن تأثير التقاليد الثقافية يلعب فقط دورا صغيرا في تفضيل الناس للرائحة، مع تصنيفات تكافؤ الروائح التي ترتبط بقوة وإيجابية عبر جميع الثقافات التي تم قياسها.

وعندما صنف الناس الروائح الفردية بشكل مختلف عن بعضها البعض من حيث اللذة المتصورة، يقول الباحثون إن ثقافة المشاركين أوضحت حوالي 6% فقط من التباين، في حين أن 54% كان بسبب التفضيل الفردي للأشخاص، وأوضح المظهر الجزيئي للرائحة الكيميائية حوالي 40% من التباين.

وبعبارة أخرى، بينما يمكن للناس أن يرتبوا روائح مختلفة بشكل مختلف، فإن معظم الاختلافات الملاحظة يبدو أنها مسألة تفضيل شخصي، وليست انعكاسا للثقافة؛ في الوقت نفسه، هناك الكثير من التقاطع بين الثقافات من حيث ما يحبه الناس وما لا يحبونه.

ويوضح الباحثون: “كان هناك اتساق عالمي كبير. إذا أخذنا ذلك معا، فإن هذا يُظهر أن الإدراك الشمي للإنسان مقيد بشدة بالمبادئ العالمية”.

وبالنسبة إلى السبب الذي يجعل إدراك الروائح يبدو عالميا إلى حد ما على الأقل عبر الثقافات – ويعتمد على الخصائص الفيزيائية والكيميائية للروائح نفسها – فمن المعقول أن التفضيل لبعض الروائح الكيميائية قد يكون خدم غرضا تطوريا في تاريخنا، وزيادة بطريقة ما فرصنا في البقاء على قيد الحياة في أوقات طويلة منسية.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن النتائج هنا يمكن أن تساعدنا في دراسة الاحتمال بشكل أكبر، كما يقترح الباحثون.

وأبلغ عن النتائج في علم الأحياء الحالي.