تجارب جديدة: اللغة البشرية لم تبدأ على الأرجح بالهمهمات!

تعد قدرتنا على التواصل بإتقان إحدى أعظم القوى العظمى للإنسانية. ويتيح لنا الاحتفاظ بالمعرفة وبناءها عبر الأجيال، والتعاون على نطاق عالمي بخلاف أي شيء آخر نشاهده على الأرض.

لكن الكثير حول كيفية تطور هذه القدرة لا يزال لغزا، بما في ذلك أصولها.

وفي الآونة الأخيرة، أجرى فريق من الباحثين بعض التجارب لاستكشاف المجاز الذي كان أسلافنا البشريون الأوائل يتذمرون من بعضهم البعض كوسيلة للتواصل.

ونظرا لأن الوظيفة الرئيسية للغة هي نقل المعنى عبر الأشخاص، فقد اختبر الباحثون لمعرفة ما إذا كانت الإيماءات أو الأصوات غير اللفظية أكثر فاعلية في إيصال المعنى.

