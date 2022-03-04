الكمبيوتر مسؤول عن جفاف العينين .. ونصائح لتفادي الضرر

لتجنب متاعب العين الصحية نصحت مجلة “الصيدليات الحديثة” في تقرير لها بأخذ فترة راحة بعد العمل لمدة 30 دقيقة على الأكثر، مع مراعاة الرَمش كثيرا.

وقالت إن العمل لمدة طويلة أمام شاشة الكمبيوتر يُصيب العين بالجفاف والحرقان والتهيج.

ونصحت المجلة لتجنب هذه المتاعب الصحية، بأخذ فترة راحة بعد العمل لمدة 30 دقيقة على الأكثر، مع مراعاة الرَمش كثيرا، حيث يسهم الرَمش في توزيع السائل الدمعي بصورة أفضل.

ووفقا لـلتقرير، من المهم تهوية المكتب بانتظام وتوافر إضاءة جيدة وأخذ قسط كاف من النوم.