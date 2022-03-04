مارس 04, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
علوم وتكنولوجيا

الكمبيوتر مسؤول عن جفاف العينين .. ونصائح لتفادي الضرر

التاريخ:
فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
اترك تعليق
0 مشاهدات

الكمبيوتر مسؤول عن جفاف العينين .. ونصائح لتفادي الضرر

لتجنب متاعب العين الصحية نصحت مجلة “الصيدليات الحديثة” في تقرير لها بأخذ فترة راحة بعد العمل لمدة 30 دقيقة على الأكثر، مع مراعاة الرَمش كثيرا.

وقالت إن العمل لمدة طويلة أمام شاشة الكمبيوتر يُصيب العين بالجفاف والحرقان والتهيج.

ونصحت المجلة لتجنب هذه المتاعب الصحية، بأخذ فترة راحة بعد العمل لمدة 30 دقيقة على الأكثر، مع مراعاة الرَمش كثيرا، حيث يسهم الرَمش في توزيع السائل الدمعي بصورة أفضل.

ووفقا لـلتقرير، من المهم تهوية المكتب بانتظام وتوافر إضاءة جيدة وأخذ قسط كاف من النوم.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi