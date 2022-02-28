لهذه الأسباب ينفر الرجل من شريكته ويذهب لأخرى

فيما لا تحب المرأة عدة أمور في الرجل، مثل الخيانة والبخل ونقص الاهتمام، وتجعلها تنفر من العلاقة، حاول باحثون رصد الأمور التي تنفر الرجل من المرأة، وتجعله راغب في انهاء العلاقة بينهما، والهروب إلى حضن امرأة أخرى. فما هي؟

حاول باحثون من خلال دراسة أجريت على عشرة آلاف شخص، عمل قائمة بأهم الأسباب التي تجعل الرجل يقرر إنهاء علاقة عاطفية. وتعارضت نتيجة الدراسة مع الاعتقاد السائد بأن الجنس السيئ هو أهم أسباب إنهاء الرجل للعلاقات العاطفية، إذ رصدت الدراسة التي نشرها موقع “غوفيمين” الألماني، العديد من الأسباب الأخرى.

1- الخيانة: احتل هذا السبب المركز الأول في فشل العلاقات العاطفية بالنسبة لـ 72% من الرجال.

2- الكذب: أعرب 71% من الرجال المشاركين في الدراسة عن غضبهم الشديد من محاولة شريكة الحياة إخفاء بعض الأمور عنهم والكذب المستمر.

3- الروتين: قال نصف الرجال المشاركين في الدراسة إن الروتين يؤدي إلى ضعف مشاعر الحب ويجعلهم يفكرون في إنهاء العلاقة.

4- الجدل: تكرار الخلافات والجدل المستمر حول نفس المواضيع يدفع 50% من الرجال للفرار من شريكته.

5- إهمال مشاعر الرجل: يشعر الرجل بالإحباط على المدى الطويل بسبب عدم إبداء شريكة الحياة التفهم لمشاعره ورغباته ومخاوفه، كما أن عدم دعم المرأة لزوجها في مشكلات الحياة اليومية يجعله يعيد التفكير في جدوى العلاقة.

6- كبت حرية الرجل: يحب الرجل الحفاظ على حريته ويبدأ في التفكير في التخلص من العلاقة العاطفية إذا شعر أن حريته مهددة.

7- اختلاف الأهداف: لا يميل الرجل الذي يفضل السفر على الإنجاب، لقضاء حياته مع امرأة تضع الإنجاب على رأس أولوياتها، فالرجل يميل في العلاقة العاطفية لامرأة لها نفس أهدافه وخططه في الحياة.

8- البرود العاطفي: الرجل أيضا يحتاج للكلمة الطيبة والتعبير عن الحب ولذلك فإن 28% من الرجال قالوا إنهم يشعرون بالاستياء من المرأة التي لا تعبر عن مشاعر الحب بالقدر الكافي.

9- الحياة الجنسية المملة: عدم التناغم في العلاقة الجنسية يمثل سببا للانفصال بالنسبة لـ 19% من الرجال المشاركين في الدراسة.

10- الاهتمام الزائد بالعائلة: احذري من تكرار زيارات أمك لك وتواجد أبناء أشقائك في منزلك بشكل مستمر، فهذا قد يزعج زوجك لاسيما إن زاد اهتمامك بعائلتك على حساب اهتمامك به، وهو ما قد يشكل سببا للانفصال.