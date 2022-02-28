للمحتوى الحساس.. “تويتر” تتيح ميزة تحذيرات المحتوى

أتاحت شركة “تويتر”، لجميع مستخدمي منصتها الرقمية، الوصول لميزة تحذير المحتوى الجديدة.

وتسمح الميزة الجديدة، التي تم اختبارها العام الماضي، للمستخدمين، بإخفاء أو تشويش صور ومقاطع فيديو معينة وإضافة “تحذير محتوى” إليها.

كما أعلن موقع الطائر الأزرق، أنه أجاز الميزة الجديدة لجميع مستخدمي أنظمة تشغيل iOS وأندرويد والويب أيضا.

وكانت منصة تويتر، تتضمن طريقة لإضافة تحذيرات محتوى إلى التغريدات في الماضي، إلا أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إضافة تحذير لجميع التغريدات، بمعنى أن كل صورة أو مقطع فيديو يتم نشره سيتضمن تحذيرا من المحتوى، بغض النظر عما إذا كان يحتوي على مادة حساسة أم لا. لكن الميزة الجديدة تتيح إضافة تحذير لتغريدات معينة، وتطبيق فئات معينة على هذا التحذير.

ولإضافة تحذيرات المحتوى للمنشورات، يجب أولا إضافة صورة أو مقطع فيديو ثم البدء في تحريره والضغط على “أيقونة العلم” التي ستظهر قائمة التحذيرات المتاحة لاختيار الفئة المناسبة بين “العري أو العنف أو المحتوى الحساس”.

كما يمكن للمستخدم اختيار أكثر من تحذير للصورة الواحدة، ويمكنه أيضا إضافة تحذير لصورة واحدة أو مقطع فيديو واحد دون الآخر.

وبمجرد نشر المحتوى، ستظهر الصورة أو مقاطع الفيديو غير واضحة أو مشوشة، ويتم عرضها بتحذير محتوى يشرح سبب الإبلاغ عنها.

ويمكن للمستخدمين النقر فوق التحذير إذا كانوا يريدون عرض المحتوى.