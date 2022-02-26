أخصائي يحذر من تناول الشاي بعد الأكل لهذا السبب

كشف الدكتور حسام موافي الاخصائي واستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني عن مخاطر شرب الشاي بعد الوجبات مباشرة.

وأوضح أن شرب الشاي بعد الأكل من العادات السيئة التي يرتكبها كثير من الناس لأنها تزيد من خطر الإصابة بفقر الدم.

وأضاف أن شرب الشاي بعد الأكل مباشرة يؤدي إلى ضعف امتصاص الجسم للحديد من الطعام.

وأكد على ضرورة تناول البروتين الحيواني للحصول على الحديد، ولكن يجب تقليل البروتين مع تقدم العمر بسبب الدهون.

وأفاد بأن أعراض فقر الدم تظهر بسرعة مع نزول الهيموغلوبين وليس على مستوى الهيموغلوبين الذي يحدث في حالة الحوادث.

واشار الى ان اعراض فقر الدم غير محددة ومشتركة مع العديد من الامراض الاخرى لكنها عامة مثل الصداع او الدوخة عند الوقوف وشحوب الوجه مما يبرز الحاجة الى التحليل الدوري لصورة الدم الكاملة.