كثرة الاعتذار يكشف حقيقة شخصيتك.. و”نصيحة” للنساء

قالت جمعية علم النفس البريطانية إن الأشخاص الذين يعتذرون كثيرا يُعتبرون “أكثر دفئا وإخلاصا” من غيرهم.

وذكر موقع “جمعية علم النفس البريطانية” أن ورقة بحثية جديدة وجدت كيف يحكم الناس على الأشخاص الذين يعتذرون كثيرا، وكيف يتم التعامل مع اعتذاراتهم.

وأوضحت كارينا شومان، من جامعة بيتسبرغ وزملاؤها في الورقة البحثية، أن هناك أشخاصا يعتذرون بسرعة وبشكل متكرر، بينما يوجد آخرون لا يعتذرون على الإطلاق.

وأضافت: “وجدت نتائج بحثنا أن الشخص الذي يعتذر باستمرار ينظر له كأنه أكثر دفئا وإخلاصا مقارنة مع الذي لا يعتذر.. كما أن الشخص الذي يجيد تقديم اعتذار جيد ومدروس يعتبر ماهرا في التفاعل مع الآخرين”.

وتوصل البحث أيضا إلى أنه “يجب على النساء الامتناع عن الاعتذار بشكل متكرر، لأن هذا الأمر يقوض كفاءتهن ويغيّر الطريقة التي ينظر إليهن بها”.

هذا ونصح الخبراء بتجنب الحشو وتقديم تفسيرات ومبررات غير ضرورية عند الاعتذار، لأن ذلك من معنى اعتذارك.