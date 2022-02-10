طريقة مثلى للتعامل مع نفاد وقود السيارة.. كيف تسير بخزان فارغ؟

وارد أن تتعرض لنفاد الوقود في خزان السيارة على الطريق، ما يدفعك للسير على خزان فارغ لأقرب محطة وقود فكيف تقوم بذلك؟

وقدم موقع “ريلابل أوتوموتيف” دليل إرشادات لقيادة آمنة للسيارة عند نفاد البنزين على الطريق، عبر مجموعة خطوات باتباعها يمكن التحكم في السيارة أثناء نفاد خزان الوقود بشكل صحيح.

في البداية عن المسافة التي يمكنك قيادة السيارة عبرها على خزان وقود فارغ، وهذا يعتمد بشكل أساسي على موديل السيارة.

فعلى سبيل المثال، السيارات الخفيفة يمكنها تحمل السير لمسافة أطول على خزان وقود فارغ من السيارات الثقيلة، الأمر نفسه يتعلق بحداثة السيارة كلما كانت جديدة كلما كان من السهل الاعتماد عليها للسير لمسافة أطول خلال أزمة نفاد خزان الوقود.

وللتأكد من قدرة السيارة بشكل أكثر تحديدا على السير خلال نفاد خزان الوقود، ينصح بمراجعة كتيب موديل السيارة للوقوف على حقيقة قدراتها للقيام بذلك.

عوامل تؤثر على عملية السيارة بدون وقود

بخلاف نوع وموديل السيارة، هناك عوامل أخرى لها تأثير مباشر على عملية السير بالسيارة أثناء نفاد خزان الوقود، ويشمل ذلك وزن السيارة ودرجة حرارة الطقس، بالإضافة لتضاريس الأرض التي تسير عليها السيارة، وإن كانت تتطلب عزم أقوى للسير مثل المرتفعات أو المنحدرات التي تتطلب بذل مزيد من الجهد من المحرك للتحكم في السيارة.

ما يجب أن تفعله عن نفاد خزان الوقود بالسيارة؟

كشف بعد ذلك الموقع عن نصائحه إذا ما تعرضت لموقف نفاد الوقود على الطريق، ومنها، الاتصال بخدمة سحب على الطريق بمساعدة قادرة لسحب السيارة لأقرب محطة وقود، أو لتفادي مثل هذا الموقف، احتفظ دائما بحاوية وقود احتياطي بمقدار يمكنك من السير لأقرب محطة وقود.

أو قم باللجوء للحل الأخير في حال نفدت من بين يديك كافة الخيارات الأخرى، وهو دفع السيارة لأقرب محطة وقود.