لهذه الأسباب.. المشي والسير أفضل من الركض والجري

المشي (أيضا التمشية) وكذلك السير من الأنشطة الحركية التي تجعلك أقل عرضة للإصابة البدنية منها في حالة الجري أو الركض. وعند المشي لا تحتاج إلى تجهيزات كثيرة من ملابس وأحذية وغيرها، على عكس الجري، ورغم ذلك يجب ارتداء أحذية جيدة ومريحة خلال عملية المشي أو السير، بحسب ما يقول موقع “ام اس ان” باللغة الألمانية.

عندما تقوم بالمشي تتعرض المفاصل لإجهاد أقل وتعادل الضغوط عليها في هذه الحالة وزن الجسم مرة ونصف أما في حالة الجري فإن الضغوط على المفاصل تصبح ثلاثة أضعاف وزن الجسم.

المشي لا يهز النسيج الضام بقدر ما يهزه الركض. ولذلك فمن المرجح أن تحصل على فخذين مشدودين بشكل أقوى من خلال ممارسة المشي بانتظام.

المشي والركض كلاهما ينشط الدماغ ويحسن الذاكرة. وعندما تقوم بالمشي، فأنت تسير بشكل أبطأ ولذلك يكون لديك المزيد من الوقت لأخذ انطباعات لما تراه على طول الطريق، وهذا قد يلهمك أفكارا جديدة.

ويقول موقع “فرويندين” الألماني إن من يقوم بالمشي تقابله في الغالب ابتسامات من يمر بهم في طريقه، بينما من يقومون بالجري ينظرون باستعلاء إلى من يقع في طريقهم من أصحاب الأسلوب البطيء في المشي ولو دققوا النظر لوجدوا أن المشي ببطء هو النسخة الأكثر فعالية وصحية بين أنواع الحركة التي يقوم بها الإنسان.

ويقول موقع “ام اس ان” باللغة الألمانية. إن من يفضل القيام بالمشي على الجري أو الركض لا يتعرق، وبالتالي لا يضطر إلى الاستحمام بعد ذلك. وعند القيام بالمشي أثناء استراحة الغداء مثلا، بإمكانك ارتد حذاء مشي عادي وليس حذاء مخصصا للركض والجري.

المشي يناسب جميع الأعمار. ونظرا لأنه مريح أكثر من الركض، فإن المفاصل ليست هي فقط من يتعرض لإجهاد أقل، بل إن الأوعية الدموية هي أيضا تتعرض لضغط أقل ويجري تدريبها بلطف.

ويقدم موقع “فرويندين” الألماني نصيحة بالقول: قم بالمشي في الطبيعة وابحث لك عن منطقة جميلة تصلح مسارا للمشي وقم بالتنزه فيها.