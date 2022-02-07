صحيفة بريطانية ..الخيار يخفض مستوى السكر المرتفع بالدم في نصف ساعة

أفادت دراسة طبية أن تناول الخيار بانتظام يمكن أن يساعد على خفض مستوى السكر المرتفع في الدم في غضون نصف ساعة، بعد أن أثبتت التجارب فعاليته.

ولفتت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية الأحد، إلى أن تزايد السمنة يعتبر من الأسباب الرئيسة لارتفاع مستوى السكر والإصابة بمرض السكري من فئة 2، مشيرة إلى أن اتباع نظام غذائي صحي أفضل علاج لتجنب هذا المرض.

ونبهت الدراسة، التي نشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، أن مرض السكري حالة تستمر مدى الحياة، وتتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار.

وأضافت أن ذلك يحدث نتيجة الخلل في السيطرة على نسبة السكر في الدم عندما يتوقف الجسم عن إنتاج الأنسولين أو يصبح غير حساس تجاهه.

وتابعت الدراسة: ”يعاني الملايين من هذه الحالة، ويستمر العدد في الارتفاع كل عام، وقد تكون إحدى النباتات مفيدة في علاج مرض السكري والوقاية منه، من خلال المساعدة في السيطرة على مستويات السكر في الدم في غضون 30 دقيقة“.

وأوضحت الدراسة أن الأطعمة التي يتم تشجيع تناولها للتحكم في نسبة السكر في الدم تشترك في السمة المتمثلة في انخفاض مؤشر نسبة السكر.

وأضافت أن أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو الخيار، الذي يحتوي على مؤشر سكر يبلغ 15 فقط، وقد تم ربطه بتحسين مستويات السكر في الدم في الدراسات على الحيوانات وفي المختبرات.

وقالت: ”الخيار يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، لذلك يمكن أن يكون خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم“.

وتابعت: ”تشير التجارب المبكرة أن الخيار هو أحد أكثر النباتات فعالية ليس فقط لخفض مستويات السكر في الدم، ولكن أيضًا لتقليل مخاطر نقص السكر في الدم في حال انخفاضه، وبالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، قد يكون الخيار إضافة مفيدة إلى نظامهم الغذائي لخفض مستويات السكر في الدم بشكل أكثر فعالية“.

وبحسب التقرير، أظهرت دراسات وتجارب طبية عديدة، أنه يمكن ملاحظة انخفاض مستويات السكر في الدم في أقل من 30 دقيقة، مع حدوث أكبر انخفاض بعد أربع ساعات.