خبيرة تزف بشرى لمصابي كورونا

زفت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة حماية حقوق المستهلكين روس بوتريبنادزور، آنا بوبوفا، البشرى لمصابي كورونا، حيث اكدت ان الفيروس فقد خلال تحوارته، القدرة على اختراق أنسجة الرئتين.

وشددت الخبيرة على أن متحور أوميكرون، يؤثر بشكل رئيسي على أعضاء الجهاز التنفسي العلوي ولا يسبب مسارا شديدا للمرض.

وأضافت: “يقول علماء من دول مختلفة وكذلك الدراسات في روسيا، إن هذا الفيروس يتغير باستمرار، هذه طبيعته ولا يمكنه العيش بدون ذلك، كونه يبحث عن أفضل شكل يتكيف به مع جسم الإنسان، وخلال بحثه عن الصيغة الأفضل بالنسبة له وعن تركيبة الأحماض الأمينية الأحسن، فقد الفيروس أحد مستقبلاته، التي تضمن له القدرة على اختراق أنسجة الرئة”.

وأوضحت بوبوفا، أن الفيروس التاجي يؤثر حاليا بشكل رئيسي على أعضاء الجهاز التنفسي العلوية، مما يتسبب في التهاب القصبات الهوائية، وكذلك التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال.

وشددت الخبيرة، على أن أوميكرون، لم يعد يتسبب بسريان ثقيل للمرض، ولكن لا يزال غامضا كيف ستكون مضاعفاته بعد ذلك، لأنه لم يمر وقت طويل على ظهور هذا المتحور.