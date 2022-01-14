لم تحدث منذ نصف قرن .. الحرارة تتجاوز 50 درجة مئوية في أستراليا

سجلت أستراليا، اليوم الجمعة، أعلى درجة حرارة منذ أكثر من نصف قرن، وحذّر العلماء بأن الوضع يقترب من الخروج عن السيطرة.

ووفقا لـ”رويترز”، تجتاح موجة شديدة الحرارة الساحل الشمالي الغربي للبلاد، حيث تجاوزت فيها درجة الحرارة 50.7 مئوية، مسجلة أعلى مستوى في 62 عاما.

كما ناشدت السلطات الأسترالية السكان بعدم الخروج اليوم من منازلهم.

وأستراليا تعتبر أحد أكبر دول العالم من حيث كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكن حكومتها ترفض تقليل اعتمادها على الفحم أو الصناعات التي تستخدم مصادر الوقود الأحفوري الأخرى، قائلة إن ذلك سيكون على حساب تسريح العمالة.

ويحذر العلماء وناشطون في مجال المناخ من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، خاصة الوقود الأحفوري، يقترب من الخروج عن السيطرة.