الصحة العالمية: أوميكرون عكس المتحورات الأخرى.. كيف؟

كشفت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، ان سلالة أوميكرون المتحورة من كورونا عكس المتحورات الأخرى، حيث انها تسبب أعراضا أخف من سابقاتها.

وقال مدير إدارة الحوادث في منظمة الصحة العالمية عبدي محمود، في تصريح صحفي اليوم، (4 كانون الثاني 2022)، إن مزيدا من الأدلة تظهر أن سلالة أوميكرون المتحورة من كورونا تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وان تلك الأدلة تظهر أن سلالة أوميكرون تسبب أعراضا أخف من المتحورات السابقة.

وأضاف محمود: “نرى المزيد والمزيد من الدراسات التي تشير إلى أن أوميكرون يصيب الجزء العلوي من الجسم. على عكس المتحورات الأخرى التي يمكن أن تسبب التهابا رئويا حادا”، مشيرا إلى ان هذه ربما تكون “أخبارا سارة”.

وأكد، أن سرعة انتشار أوميكرون تعني أنه سيكون المتحور السائد في العديد من الأماكن خلال أسابيع مما يشكل تهديدا في دول لم يحصل عدد كبير من سكانها على التطعيم حتى الآن.

وردا على سؤال حول ما إذا كان أوميكرون سيحتاج إلى لقاح خاص، أوضح محمود، إن من السابق لأوانه تحديد ذلك لكنه أكد أن هذا القرار يحتاج إلى تنسيق عالمي ولا يجب أن يتخذه القطاع التجاري وحده.