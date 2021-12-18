فوائد خلط الثوم مع زيت الزيتون

يدخل الثوم وزيت الزيتون بإعداد أصناف عديدة من الأطعمة المقدمة على السفرة. كما أنهما يضيفان مذاقاً لذيذاً جداً، ولهما فوائد كثيرة. ويعتبر خلط الثوم وزيت الزيتون من العلاجات التقليدية القديمة.

يعمل خلط الثوم وزيت الزيتون للوقاية من العديد الأمراض كما أنه يقلل من حصولها. إليك أهم فوائد خلط الثوم مع زيت الزيتون:

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. والأوعية الدموية عن طريق تنظيم ضغط الدم. وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

يعمل هذا الخليط في شفاء حب الشباب. فالثوم يحتوي على السيلينيوم. الأليسين. فيتامين سي. النحاس. والزنك. وكلها يمكن أن تحسن حالة بشرتك.

فوائده للبشرة:

يعزز هذا الخليط من الزنك حتى تتمكني من مزجهما معًا. والتحكم في إنتاج دهون الوجه، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات وراحة للبشرة. لذا اخلطي بضع قطرات من زيت الزيتون مع الثوم في العبوة وضعيها على وجهك. واتركيها لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء البارد.

يحتوي الخليط على خصائص مضادة للجراثيم. والتي لها دور هام في منع عدوى الجسم من خلال محاربة البكتيريا والفيروسات. وبالتالي يُمكنك تناول خليط زيت الزيتون. والثوم بانتظام لمنع الإصابة بالعدوى مثل الإصابات بنزلات البرد. والانفلونزا.

يساعد خليط زيت الزيتون. والثوم على تخليص الجهاز الهضمي من بعض المشاكل مثل علاج الغازات. والانتفاخات كما أنه يساعد في تسهيل عملية الهضم.

يساعد خليط زيت الزيتون والثوم على فقدان الوزن. بسبب قدرة زيت الزيتون في الحفاظ على الوزن.