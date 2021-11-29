طعام في كل منزل يساعد على التخلص من الأرق وقلة النوم

هناك بعض الأطعمة التي يمكنها مساعدة الذين يعانون من الأرق أو الذين يستيقظون مرات عديدة أثناء الليل، وغيرها من مشكلات النوم.

ومن بين تلك الأطعمة المرتبطة بتحسين النوم، هو الأرز.

حيث أجريت دراسة على البالغين في اليابان وجدت أن أولئك الذين يأكلون الأرز بانتظام أفادوا بنوم أفضل من أولئك الذين تناولوا المزيد من الخبز أو المعكرونة.

ويوضح التقرير: “حددت هذه الدراسة ارتباطاً فقط ولا يمكنها إثبات السببية، لكنها تدعم بحثاً سابقاً أظهر أن تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع قبل نحو أربع ساعات من وقت النوم ساعد في النوم”.