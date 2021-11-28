“واتسآب ويب” يطلق ميزة جديدة

وفر تطبيق “واتسآب” ميزة جديدة لمستخدمي نسخة التطبيق على الويب تسمح لهم بإنشاء ملصقات خاصة بهم دون الحاجة للبحث عنها لدى الآخرين.

وأصبح بإمكان مستخدمي التطبيق على الويب إنشاء ملصقات بسهولة دون الحاجة إلى طلب المساعدة من مستخدمي الهواتف الذكية للحصول عليها.

ويمكن الحصول على الملصق الخاص بك على واتساب ويب عن طريق صانع الملصقات، الذي يسمح لك بصناعة وتحرير الملصق بالطريقة التي تريدها.

ويمكن تنفيذ ذلك برفع الصورة إلى محرر الملصقات ثم إضافة التأثيرات التي تريدها من قائمة خيارات موجودة لديك.

وبعد ذلك يمكنك إضافة إلى رموز تعبيرية أو نصوص للصورة، وفي النهاية تقوم بقصها بالطريقة التي تراها وحفظها لتعاود استخدامها.

ورغم أن هذه الخاصية متوفرة لدى مستخدمي واتسآب على الهواتف الذكية منذ فترة، إلا أن إضافتها لمستخدمي “واتسآب ويب” يعد إضافة مهمة لمستخدمي التطبيق.