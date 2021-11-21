إنستغرام تغلق أحد تطبيقاتها.. لم يحظَ بشعبية كبيرة

قررت شركة “ميتا” (فيسبوك سابقاً) مالكة تطبيق إنستغرام إغلاق تطبيق Threads للمراسلة، بحلول نهاية ديسمبر 2021، وذلك في إطار توحيد منصات التواصل التابعة لها.

وأكدت الشركة ذلك بعد أن بدأت تقارير عن الإغلاق الوشيك تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق موقع TechCrunch.

كما، تخطط إنستغرام لتنبيه مستخدمي التطبيق الحاليين من خلال إشعار داخل التطبيق يبدأ في 23 نوفمبر الجاري، والذي سيوجههم للعودة إلى إنستغرام لإرسال رسائل إلى أصدقائهم من الآن فصاعداً.

نقل ميزاته لإنستغرام

وكانت الفكرة الأساسية من ظهور تطبيق Threads هي جعل مستخدمي إنستغرام قادرين على التواصل والمراسلة عبر تطبيق منفصل شبيه بتطبيق Facebook Messenger، وأن يتمتع هذا التطبيق بالعديد من ميزات “واتساب”.

كذلك، كان Threads قد ظهر العام الماضي، لكن “فيسبوك” لاحظت أنه لم يحظَ بشعبية كبيرة ولم يحمله الكثير من المستخدمين على الرغم من أن منصة إنستغرام لديها نحو مليار مستخدم، لذا قررت التخلي عنه ونقل ميزاته إلى تطبيق إنستغرام الأساسي.