عسل طبيعي أم مغشوش؟ هكذا تميّز بينهما بخطوات سهلة

يعتبر العسل الطبيعي من أكثر المواد الغذائية تكاملًا وفائدة إذ تجمع كل الشعوب على أهميته وجودته بالإضافة إلى عدم احتوائه على أية آثار جانبية على صحة الانسان.



ومع تزايد الطلب على العسل، لجأت الكثير من الشركات إلى إنتاج العسل غير الطبيعي وبيعه في الأسواق على أنه طبيعي مئة بالمئة. وفي هذا السياق كشفت دراسة أجرتها مجلة الصحة العالمية عن العسل أن العسل الطبيعي أصبح موجود بنسبة 12% فقط وكل ما يباع في الأسواق مغشوش ومخلوط مع السكّر أو الدبس أو نشاء الذرة او الماء بغاية الربح السهل والسريع.

لذا، كيف يمكننا التمييز بين العسل الطبيعي وذلك المغشوش بعد شرائنا المنتج؟ إليكم هذه الحيل المذهلة:

1- اختبار الماء:

تأخذ كوباً مليئاً بالماء ثم تضع قطرة من العسل بداخله، إن نزل إلى أسفل القاع واستقرّ هناك فهو عسل طبيعي أصلي أمّا إن حدث العكس وبدأت عملية ذوبانه بالماء أو اختلاطه بها، فهذا دليل على أنّ العسل غير طبيعي أو اصطناعي.



2- اختبار الطبق:

اسكب القليل من العسل على طبقٍ فإذا انسكب على شكل الأفعى أو بطريقةٍ حلزونية فهذا يعني أنه طبيعي ونقي. أمّا إذا بدأ يتساقط بشكلٍ متقطع على عدّة أجزاءٍ من الطبق فهذا دليل على أنه مغشوش وغير طبيعي.



3- اختبار الورقة:

باستخدام ورقة خاصة للطبخ تمتصّ الزيت أو ورق النشاف (أو قميصاً أبيض)، ضع قطرات من العسل عليها، فإذا امتصّت الورقة العسل فهذا يعني أنه غير طبيعي لأنّ العسل الطبيعي غير قابل للامتصاص.



4- اختبار النحلة:

تضع كمية من العسل في طبقٍ وتحضر نحلة واحدة إليه، فإذا استطاعت تحرير نفسها من العسل والطير من جديد فهذا يعني أنه طبيعي أمّا إذا حصل العكس فهو غير طبيعي.

5- اختبار النار:

ضع بعض قطرات العسل على عصا وقرّبها من نارٍ مشتعلة، إذا اشتعل العسل بشكلٍ فوري فهذا دلالة إلى أنّه طبيعي، أمّا إذا بدأ بالاحتراق بوتيرة بطيئة فيعني أنه غير طبيعي ومغشوش.

أو غمّس فتيل شمعة في القليل من العسل. حاول إشعال الشمعة، فإذا رأيت الشعلة ذلك يعني أنّ العسل طبيعي، أمّا إذا لم تشتعل فذلك يؤكد وجود الماء في العسل.

6- اختبار اليود:

ضع العسل في ماءٍ واتركه على النار حتى الغليان وبعد ذلك اتركه كي يبرد. ثمّ ضع اليود عليه، إذا تحوّل إلى اللون الأخضر أو الأزرق فهذا مؤشر على أنّ العسل غير طبيعي وإن لم يحصل تغيير فهذا يعني أنه نقي.

7- اختبار الإصبع:

ضع قطرة من العسل على إبهامك، إذا انزلقت أو توّزعت فهذا يعني أنّ العسل ليس طبيعياً. أمّا إذا بقيت قطرة العسل مكانها إذًاًّ العسل طبيعي.

8- اختبار التذويب:

خذ ملعقة صغيرة من العسل وضعها فوق النار. إذا ذاب فهو صافٍ أمّا إذا بدأ بالغليان والتبخّر فالعسل دون شكّ مغشوش.