نوفمبر 18, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

طبيبة تحدد الممنوعين من أكل اليوسفي

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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طبيبة تحدد الممنوعين من أكل اليوسفي

أعلنت الدكتورة ناتاليا كوشنير، خبيرة التغذية الروسية، أن اليوسفي ذو فوائد كثيرة للصحة، ولكن في نفس الوقت بسبب حموضة تلك الفاكهة تغدو ضارة لمن يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن “اليوسفي غني بفيتامينات B ، P ، K ، D، ويحتوي على عناصر معدنية مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. وعلاوة على ذلك، يحتوي على مضادات الاكتئاب. ويثير شكله ولونه ومذاقه ورائحته الراحة ومشاعر البهجة”.

وتضيف، ولكن اليوسفي يمكن أن يسبب الحساسية، لذلك لا ينصح بالإفراط بتناوله وإعطائه للأطفال دون سن 2-3 سنوات.

وتقول، “لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة، أو التهاب القولون، والقرحة وكذلك مشكلات في البنكرياس وكيس الصفراء، بتناول اليوسفي لأنه من الحمضيات”.

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