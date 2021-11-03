دراسة: الفلفل الحار يقلل من خطر الوفاة المبكرة

توصّلت دراسة هولندية إلى أن تناول الفلفل الحار يقلل من خطر الوفاة المبكرة ومن أمراض القلب، والأوعية الدموية؛ بسبب احتوائه على مادة “الكابسيسين”.

واستند الباحثون في دراستهم إلى أكثر من 22 ألف شخص، منهم 811 رجلًا وامرأة، يعيشون في منطقة موليس، جنوبي إيطاليا، بين عامي 2005 و2010.

وقسّم الباحثون المشاركين إلى أربعة أقسام، الذين لا يتناولون الفلفل الحار، والذين نادرًا ما يتناولونه، والذين يأكلونه مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع، والذين يأكلون الفلفل الحار أربع مرات وأكثر في الأسبوع.

وتبين أن تناول الفلفل الحار 4 مرات على الأقل في الأسبوع بانتظام، يخفض حالات الوفاة بنسبة 23%، مقارنةً بأولئك الذين لا يتناولونه، وأما المشاركون الذين تناولوه بكثرة، كانوا أقل عُرضة للوفاة جرّاء أمراض القلب والأوعية الدموية، بنسبة 34%.