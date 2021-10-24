عودة بومة اختفت منذ 150 عاماً

رصد علماء طائرا عملاقا، خلال الشهر الجاري، لم يُشاهد في الغابات منذ 150 عاما.

وشاهد عالم الأحياء في كلية إمبريال في لندن، جوزيف توبياس، ومعه عالم البيئة المستقل، روبرت وليامز، بومة نسر شيلي، في غابة أتيوا المطيرة في غانا، في يوم 16 تشرين الأول، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واكتشف كل من توبياس ووليامز الموجودان في غانا لدراسة الآثار البيولوجية للتنمية الزراعية في أفريقيا، كجزء من مشروع تموله حكومة المملكة المتحدة، البومة النادرة، عندما أزعجاها عن طريق الخطأ أثناء النهار.

وقال الدكتور توبياس: “لقد كانت البومة كبيرة جدا، واعتقدنا في البداية أنه نسر، ولحسن الحظ كانت تسير على فرع منخفض، وعندما رفعنا رؤوسنا فتحنا أفواهنا من الدهشة، فلا توجد بومة أخرى في الغابات المطيرة بأفريقيا بهذا الحجم”.

وبينما بقيت البومة ثابتة من 10 إلى 15 ثانية فقط قبل أن تطير بعيدا، نجح العالميان في التقاط صور لها يمكن من خلالها تأكيد نوعها، والتي تمتاز بعيونها السوداء، ومنقارها الأصفر، وحجمها الكبير، والزخرفة المخططة على جسدها.