الإقلاع عن التدخين يزيد الوزن.. ما صحة ذلك؟

هل الإقلاع عن التدخين يزيد الوزن؟ إذا كنت قد أقلعت عن التدخيْن مؤخرًا وكنت تتوق إلى الأطعمة الحلوة والدسمة فاعلم أنك لست مجنونًا. لأن هذا أمر طبيعي.

أوضحت نتائج دراسة حديثة نُشرت في مجلة ” Drug and Alcohol Dependence”. أن عقلك قد يكون السبب وراء رغبتك في تناول المزيد من الأطعمة المصنعة لأنها قد تملأ الفراغ الذي يوفره النيكوتين.

وقال مؤلف الدراسة مصطفى العبسي أستاذ في قسم طب الأسرة وصحة السلوك الحيوي في جامعة مينيسوتا ”ان الدراسة نظرت في العلاقة بين انسحاب النيكوتين الحاد وزيادة تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون والسكر وكيف تشارك مستقبلات تخفيف التوتر في نظام المواد الأفيونية”.

ولمعرفة السبب أجرى الباحثون تجربة على عدد من المدخنين وغير المدخنين تتراوح أعمارهم بين 18 و 75 عامًا.

طُلب من جميع المشاركين الإقلاع عن التدخيْن لمدة 24 ساعة. كما تم إعطاؤهم 50 ملليجرام من النالتريكسون. (دواء يستخدم عادة لعلاج اضطرابات تعاطي المواد الأفيونية والكحولية) أو دواء وهمي.

لفت الباحثون إلى أن سبب الدواء هو المساعدة في موازنة مدخول السعرات الحرارية للمدخنين إلى مستوى يتوافق مع مستوى غير المدخنين.

ثم طُلب من المشاركين الاختيار من بين مجموعة من الوجبات الخفيفة التي تتكون من خيارات مغذية وغير صحية.

ووجدت الدراسة أن المدخنين الذين لم يتلقوا الدواء كانوا أكثر عرضة للوصول إلى وجبات خفيفة غير صحية مقارنة بالاشخاص غير المدخنين.

اضاف العبسي: “قد تكون نتائج الدراسة مرتبطة باستخدام الطعام، وخاصة تلك التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، لمواجهة الآثار السلبية والضيق الذي يميز المشاعر التي يمر بها الناس أثناء التوقف عن التدخين”.