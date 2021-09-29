أخطاء شائعة تجنبها حتى لا يحترق الآيفون الخاص بك

بعض الأخطاء الشائعة قد تؤدي إلى اشتعال النيران فيها

يسلم الكثيرون أن أجهزة “آيفون” من “آبل” آمنة للغاية، بيد أن بعض الأخطاء الشائعة قد تؤدي إلى اشتعال النيران فيها.

وأفادت صحيفة “ذي صن” البريطانية بمجموعة من أكبر أخطاء “آيفون” التي يجب على المستخدمين تجنبها كي لا تشتعل الأجهزة باهظة الثمن.

شواحن الطرف الثالث

تزود “أبل” جهاز “آيفون” بشاحن خاص بها، وتبيع البدائل من خلال متجرها. ولكن كن حذرا جدا من استخدام كبلات أو محولات تابعة لجهات خارجية، حيث إنه قد يتم تصنيعها بثمن بخس ومن دون معايير سلامة مناسبة.

وتقول شركة “أبل”: “قد يؤدي الشحن باستخدام مثل هذه المحولات إلى خطر الموت أو الإصابة”. حتى إن الشاحن المعيب قد يتسبب في اندلاع حريق في حالة تعطله.

الكابل التالف

كن حذرا إذا كنت تستخدم كابلا تالفا أو مكسورا أو مهترئا وما إلى ذلك.

وتحذر “أبل” من أن “استخدام الكابلات أو أجهزة الشحن التالفة، أو الشحن عند وجود الرطوبة، يمكن أن يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف آيفون أو أي ممتلكات أخرى”.

وإذا كان لديك كابل أو محول تالف، فما عليك سوى استبداله، لأن الاستمرار في استخدام كبل مهترئ، قد يكون في غاية الخطورة.

البطارية

توضح “أبل” على موقعها الإلكتروني: “لا تحاول استبدال بطارية آيفون بنفسك. يجب استبدال بطارية الليثيوم أيون في آيفون بشركة أبل أو عن طريق مزود خدمة معتمد”.

وأضافت الشركة: “قد يؤدي الاستبدال أو الإصلاح غير الصحيح إلى تلف البطارية أو ارتفاع درجة حرارتها أو حدوث إصابة”.

ويمكن أن تحرقك البطارية شديدة السخونة وقد تشتعل النيران في بطارية ليثيوم أيون التالفة.

لا تنم بجانبه

كن حذرا عند شحن جهاز “آيفون” طوال الليل. وإذا كنت تنام عادة مع وضع هاتفك على السرير، فتأكد من عدم توصيله بالكهرباء.

وبالتأكيد لا تعتد على إبقائه تحت وسادتك أثناء توصيله بالكهرباء. وفي الواقع، لا تترك جهاز “آيفون” الخاص بك أسفل أو داخل أي شيء أثناء توصيله بالكهرباء.

وتوصي “أبل”: “احتفظ بجهاز آيفون ومحول الطاقة وأي شاحن لاسلكي في منطقة جيدة التهوية أثناء الاستخدام أو الشحن”.