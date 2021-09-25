تعرّف على فوائد الجوز والعسل .. اسرار ستعرفها لاول مرة

يعتبر العسل من المواد الغذائية المعروفة منذ القدم؛ لأنه مصدر مهم للعناصر الغذائية التي تغني عن تناول الأدوية أو الذهاب إلى الطبيب في أحيان كثيرة. يحتوي على المعادن والفيتامينات مثل فيتامين C، الكالسيوم، الحديد، وغيرها من العناصر. مما يجعله مفيداً للصحة، حيث يساعد على خفض نسبة الكولسترول الضارّ في الدم، يعالج التهاب المفاصل، يدعم وظائف الجهاز العصبي، يحدّ من الاكتئاب، ويفتح الشهية.

الجوز والعسل والدهون الصحية

يوفر العسل والجوز الدهون الصحية والمهمة لصحة الجسم، والتي تساعد على خفض مستويات الكولسترول الضارّ وتحمي الشرايين والأوعية الدموية، من بين هذه الدهون الأحماض الدهنية المعروفة باسم الأوميغا 3، والتي تمتاز بفوائدها الصحية العديدة.

الجوز والعسل وصحة القلب

من أهم فوائد الجوز والعسل أنه يعمل على تعزيز صحة القلب، حيث وجد أن تناول هذا المزيج من شأنه أن يقلّل من خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة التي قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

الجوز والعسل والسرطان

يحتوي الجوز والعسل على نوع معيّن من الأحماض والذي يُسمى حمض الإيلاجيك، حيث تقوم البكتيريا الموجودة في المعدة والأمعاء بتحويل هذا الحمض إلى مركّبات ذات خصائص مضادّة للأكسدة، مما قد يساعد على خفض خطر الإصابة بالسرطان.

الجوز والعسل ومضادات الأكسدة

يحتوي العسل الطبيعي على مجموعة من المركّبات التي تعمل كمضادات للأكسدة، بما في ذلك المواد الكيميائية النباتية والفلافونويد وحمض الأسكوربيك. والجدير بالذكر أن هذه المضادات تعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم الناتج عن تراكم الجذور الحرّة فيه.