‘فايزر’ تعلن نتائج لقاحها للأطفال بين 5 و11 عاما

أعلنت فايزر وبيونتك، الاثنين، أن نتائج الاختبارات السريرية أظهرت بأن لقاحهما “آمن” ومنح استجابة مناعية “قوية” للأطفال بين سن 5 و11 عاما، وأكدتا أنهما ستسعيان للحصول على موافقة على استخدامه من الجهات الناظمة قريبا.

وأفادت الشركتان في بيان أن اللقاح سيعطى بجرعة أقل لهذه الفئة، عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين، 12 عاما وما فوق. وأكدتا أنهما ستقدمان بياناتهما للهيئات الناظمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحول العالم “في أقرب وقت ممكن”.

وهذه نتائج جزئية لدراسة شملت 4500 طفل بين سن الستة أشهر و11 عاما في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.

وكانت شركة فايزر للصناعات الدوائية تخطط للتقدم بطلب للحصول على موافقة الإدارة الأميركية للغذاء والدواء “أف دي إيه”، كي تتمكن من منح اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للأطفال ما بين 6 أشهر و5 أعوام، في نوفمبر.

وبحسب وثيقة قدمتها الشركة خلال مؤتمر متخصص بالصحة، فإنها كانت تخطط للتقدم بطلب للحصول على موافقة لاستخدام اللقاح للأطفال ما بين 5 و11 عاما، في أوائل أكتوبر.

وهذه أول بيانات سريرية تصدر عن هذه الفئة العمرية.

لفتت الوثيقة إلى أن التقدم بطلب ترخيص لإعطاء اللقاح لمن تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر و5 أعوام ستأتي خلال أسابيع قليلة من التقدم بطلب فئة 5-11 عاما، فيما لو أتت جميع البيانات اللازمة بشكل إيجابي.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لفايزر في بيان صحفي “منذ يوليو تموز، زادت حالات إصابة الأطفال بكوفيد-19 بنحو 240 في المئة في الولايات المتحدة، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الصحية العامة للتطعيم”.

وأضاف “توفر نتائج التجارب تلك أساسا قويا للسعي للحصول على تصريح للقاحنا للأطفال في عمر 5-11 عاما، ونعتزم تقديم طلبات لإدارة الأغذية والعقاقير وغيرها من الجهات التنظيمية على وجه السرعة”.

وحصل لقاح الشركتين، الذي يسمى كوميرناتي، بالفعل على تصريح للاستخدام مع الأطفال ابتداء من عمر 12 عاما في كثير من الدول، ومنها الولايات المتحدة.

وسيتم إعطاء الأطفال في الفئة العمرية من خمسة أعوام إلى 11 عاما جرعتين تعادلان ثلث ما تم إعطاؤه للأفراد في عمر 12 عاما فأكثر.

وتتوقع الشركتان بيانات بشأن فاعلية اللقاح في الأطفال من عمر عامين إلى خمسة أعوام، والأطفال من عمر ستة أشهر إلى عامين خلال الربع الأخير من العام الحالي على أقرب تقدير.

ويعتبر فايزر اللقاح الوحيد الذي تمكن من الحصول على الترخيص الكامل للاستخدام من الإدارة الأميركية للغذاء والدواء.

وتعتمد الولايات المتحدة ثلاثة لقاحات في حملتها لتطعيم مواطنيها، عملت على تصنيعها كل من فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون.

ويعمل لقاح فايزر بالاعتماد على تقنية الحمض النووي المرسال “mRNA”، وهي آلية لم تكن مستخدمة في اللقاحات سابقا.

وتساعد التقنية الجهاز المناعي البشري بالتعرف على الغلاف الشوكي لفيروس كورونا المستجد، وخلق أجسام مضادة توفر مناعة ضده.