5 نصائح لمعرفة إن كان السمك طازجا أم لا!

يعتبر السمك من الأطعمة المفيدة والغنية بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم. ويحرص البعض على شراء السمك وهو طازج، فالسمك من الأغذية سريعة الفساد لذلك من الأفضل تناوله طازجاً؛ إذ كلما كان السمك طازجا، كان محتفظا أكثر بالعناصر الغذائية والفيتامينات، وكان طعمه ألذ.

وقد توصل الباحثون إلى أن تناول السمك يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية بمعدل ثمانية في المئة، فيما لم يظهر أي تأثير لها على التقليل من الإصابة بالسكتات الدماغية، حسبما أورد موقع “إن فراكن” الألماني. كما أن دراسات سابقة، أشارت أيضا إلى فوائد صحية من جهة غناه بأوميغا – 3. إذ يمكن لزيت السمك الغني بهذا بهذا العنصر أن يقلل من مخاطر الربو على الجنين أثناء الحمل، كما أنه يقلل من الالتهابات دون أن يضر بجهاز المناعة.

بيد أن التمييز إن كان السمك طازجا أم لا، يعتبر مهارة لا يملكها الجميع. نقدم إليك نصائح سهلة وبسيطة للتعرف على السمك الطازج، بحسب نصائح أوردتها مجلة شتيرن الألمانية.

الانطباع الأول مهم

ما إذا كانت الأسماك طازجة أم لا، قد تفي النظرة الأولى بالغرض. فالأسماك التي تم صيدها حديثا، يجب أن تظل قشورها لامعة براقة، ويبدو وكأن طبقة رقيقة من الدهن على القشور. وفي حال كانت أطراف السمك مقطوعة تأكد ألا تكون الأطراف مائلة للون البني أو أنها تبدو جافة، فهذا يعني أنها ليست طازجة.

عيون السمك

من الضروري تفقد عيون السمك أيضا، فإن كانت العيون تبدو جاحظة ومنتفخة للخارج. فالسمك طازج. أم إن كانت العيون تبدو ذابلة أو ليس بها بريق واضح، فهذا يدل أن الصيد تم منذ أيام.

الخياشيم

إن استطعت تفحص السمكة، وقلبها، سيكون من السهل عليك تفحص الخياشيم. فالأسمال الطازجة لها علامة مهمة تظهر في لون خياشيمها، إذ يجب أن تكون حمراء زاهية ورطبة ولامعة.

رائحة السمك

الأسماك الطازجة لا تنبعث منها رائحة مريبة، بل تشبه رائحة اليود. فإذا خرجت السمكة من البحر تنبعث منها رائحة ماء البحر. إن شممت أية رائحة للسمك غير رائحة البحر واليود، فهذا يدل على قدمها.

ملمس السمكة

من السهل معرفة إن كانت السمكة طازجة أم لا أيضا من خلال لمسها والضغط عليها. اضغط بقوة على الجلد بإصبعك إذا كانت الأسماك طازجة، يجل أن يعود اللحم على الفور إلى مكانه فور رفع اصبعك. كما أن ملمس السمكة الطازجة يكون أشبه بلمس جسم لزج. من الضروري تفحص وجود كدمات أو ضربات على جسم السمكة، فهذا يدل على أنها غير طازجة.

بالنسبة للأسماك المفلطحة فقد يكون من الصعب تحديد إن كانت طازجة أم لا من خلال أسلوب الضغط بالأصبع. لهذا النوع من السمك، يتم فحص النقاط الأربعة السابقة، ومن ثم فحص ان كان جلد السمك يبدو متماسكا لزجا وخاليا من الضربات والخدوش، فالسمكة طازجة.