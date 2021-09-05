لفئات معينة.. الكشف عن أهمية “الجرعة الثالثة” من اللقاحات

أكد وزير الصحة الألماني أن إعطاء جرعات معززة من لقاحات كورونا للفئات الأكثر ضعفاً حتى قبل صدور توصية بهذا الأمر هو لحماية حياة الناس.

ودافع وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن إعطاء جرعات معززة من لقاحات كورونا لكبار السن والأشخاص من أصحاب المناعة الضعيفة حتى قبل صدور توصية بهذا الأمر من اللجنة الدائمة للتطعيم.

وفي تصريحات نقلتها شبكة التحرير الصحفي “دويتشلاند”، قال السياسي الذي ينتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم السبت “لا أريد أن أنتظر حتى يموت الناس مرة أخرى داخل دور الرعاية”، وأضاف شبان: “شروعنا الآن في إعطاء تطعيمات معززة هو عمل استباقي و احترازي حتى نحمي حياة الناس”.

يشار إلى أن العديد من الولايات الألمانية بدأت عرض إعطاء جرعة ثالثة من تطعيم كورونا بالنسبة للأشخاص المحتاجين إلى الرعاية، والذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً والأشخاص ضعاف المناعة في حال مر ستة أشهر، على الأقل، على آخر جرعة أخذوها لأن تأثير اللقاح يأخذ في التراجع على نحو ملحوظ بعد هذه المدة.

وبحسب تصريحات رئيس اللجنة الدائمة للتطعيم، توماس ميرتنس، فإن اللجنة تعتزم إصدار توصية بهذا الشأن قريباً.

وأشار شبان إلى دراسات “أثبتت بوضوح منطقية إعطاء تطعيمات تعزيزية لكبار السن والمحتاجين إلى الرعاية والأشخاص الذين يعانون أمراض مناعة بعينها”. وأكد الوزير: “لدينا لقاحات كافية لتوفير المزيد من الحماية من خلال التطعيمات التعزيزية”.

ووصف شبان معدل التطعيمات بأنه لا يزال “متدنياً” بشكل لا يضمن منع تحميل النظام الصحي بأعباء زائدة “ونحن نطالع في الوقت الراهن جائحة غير الملقحين”، لافتا إلى أن عدد الإصابات بين غير الملقحين تزيد بأكثر من عشرة أضعاف عددها بين الملقحين، وقال إن 90% من مرضى كوفيد19- في أقسام الرعاية الخاصة هم من غير الملقحين.